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Военное обозрение

ВМС США пополнились очередной экспедиционной морской платформой класса Lewis B. Puller

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Источник изображения: topwar.ru

На этой неделе Военно-морские силы США приняли новый корабль экспедиционной морской платформы (ESB-6) класса Lewis B. Puller. Это уже четвёртое судно этого класса на вооружении ВМС страны.

Корабль был заложен в ноябре 2020 года, а весной прошлого года его строительство было завершено. ESB-6 был построен национальной сталелитейной и судостроительной компанией General Dynamics NASSCO на своей верфи в Сан-Диего, Калифорния. 1 марта этого года судно приобрели ВМС США.

Новый корабль ESB-6 назван в честь отставного сержанта морской пехоты Джона Л. Кэнли - John L. Canley. Кэнли в 2018 году получил Почетную медаль в Белом доме за свои действия во время войны во Вьетнаме. Кэнли стал первым чернокожим морским пехотинцем США, получившим высшую военную награду страны за доблесть при жизни (в мае 2022 года Джон Кэнли умер).

Корабли экспедиционной морской платформы (или базы) разработаны для предоставления ВМС США возможности выполнять крупномасштабные логистические операции, такие как переброска транспортных средств и оборудования от моря к берегу и обратно. Эти суда значительно снижают зависимость от иностранных портов и обеспечивают поддержку при отсутствии свободных портов. Правда, при этом такой вариант логистики весьма уязвим перед современными средствами поражения.

Подобные John L. Canley корабли Hershel «Woody» Williams (ESB-4) и Miguel Keith (ESB-5) были развернуты в составе ВМС США в Африке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Компания NASSCO также занимается строительством еще одного корабля подобного класса – «Роберт Э. Симанек» (ESB-7), который был заложен в октябре 2022 года.

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Страны
Вьетнам
США
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
MLP
Oliver Hazard Perry
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