Американский флот ввел в строй новую экспедиционную базу USS John L. Canley

Согласно информации, опубликованной Минобороны США, американский флот официально ввел в строй новую экспедиционную базу USS John L.Canley (ESB 6).

Вымпел, построенный компанией General Dynamics NASSCO, является четвертым кораблем такого класса. Ранее ВМС получили в свое распоряжение USS Lewis B. Puller (ESB 3), USS Hershel Woody Williams (ESB 4) и USS Miguel Keith (ESB 5).

Экспедиционные базы класса Puller имеют полное водоизмещение около 100 тыс. тонн, длину 233 м и ширину 50 м. Их осадка составляет 7,8 м. Эти корабли могут развивать скорость 15 узлов и имеют дальность хода 9500 морских миль. Экипаж состоит из 19 офицеров и 231 матроса. В целях самообороны они оснащены 12 модулями для установки пулеметов 50-го калибра.

Корабли этого типа могут выполнять широкий спектр задач, от участия в боевых операциях до оказания гуманитарной поддержки. Они имеют большую взлетную палубу, а также обширный ангар и палубу технического обслуживания. Специальное помещение способно разместить до 250 человек личного состава.

Как указывается в издании USNI News, корабль назван в честь чернокожего сержанта Джона Л. Кэнли, ветерана войны во Вьетнаме, чей героизм во время битвы при Хюэ в 1968 году принес ему Военно-морской крест. В 2018 году эта награда была повышена до медали почета.