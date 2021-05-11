Американские ВМС ввели в строй новую экспедиционную морскую базу

Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию судно USS Miguel Keith — новую экспедиционную мобильную базу подтипа Lewis B. Puller.

В субботу, 8 мая, на военно-морской базе Naval Air Station North Island (штат Калифорния) ввели в эксплуатацию новую экспедиционную морскую базу USS Miguel Keith (ESB 5). Судно назвали в честь морского пехотинца Мигеля Кейта, принимавшего участие во Вьетнамской войне и получившего посмертно за проявленный героизм высшую военную награду США — медаль Почета.

USS Miguel Keith заложили в январе 2018 года. Судно получило повреждения во время строительства, когда 11 июля 2018 года затопило сухой док компании National Steel and Shipbuilding Company.

Miguel Keith — часть проекта Expeditionary Transfer Dock (ESD), известного ранее как Mobile Landing Platform (MLP). Lewis B. Puller — подтип этой серии. USS Miguel Keith стал уже третьим таким судном: головное ввели в строй в 2017 году. Сам проект ESD разработала General Dynamics на базе корпуса ранее строившихся NASSCO коммерческих танкеров типа Alaska.

USS Miguel Keith Источник изображения: General Dynamics

Expeditionary Transfer Dock предназначены для выполнения разных военных операций при оптимальном соотношении цена/эффективность. Особенность концепции ESD — модульная схема, позволяющая приспособить судно не только для перевозки и высадки десанта, но и для выполнения широкого спектра смежных транспортных задач.

Создатели предусмотрели возможность использовать Expeditionary Transfer Dock как судно снабжения: такая единица может в течение похода обеспечить топливом, провизией и боеприпасами целую корабельную группу.

Expeditionary Transfer Dock Источник изображения: wikipedia

Expeditionary Transfer Dock — чрезвычайно крупные суда, имеющие длину около 240 метров и ширину 50 метров. Они могут развивать скорость 15 узлов (28 километров в час). Наличие крупной палубы позволяет принимать до четырех тяжелых транспортных вертолетов СН-53.

Одним из главных стимулов к переоснащению американских ВМС стали растущая военно-техническая мощь Китая и, в частности, стремительное развитие его флота. В январе Поднебесная спустила на воду уже третий универсальный десантный корабль (УДК) проекта 075: по данным из открытых источников, на его борту можно разместить несколько десятков винтокрылых машин.

Третий УДК проекта 075 Источник изображения: bmpd

Cпуск на воду головного корабля серии провели на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard 25 сентября 2019 года: на тот момент это был самый большой китайский УДК. Сейчас он находится в строю. Второй представитель серии вскоре должен пополнить состав ВМС Китая.