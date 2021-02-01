Китай спустил на воду третий универсальный десантный корабль проекта 075

Выведенный из сухого строительного дока третий строящийся для ВМС НОАК универсальный десантный корабль проекта 075 на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Шанхай, 29.01.2021.

Китай спустил на воду один из самых крупных боевых кораблей в своей истории — третий УДК проекта 075. На его борту можно разместить несколько десятков вертолетов.

Поднебесная перевооружает свой флот поистине фантастическими темпами, которым могут позавидовать даже США. Казалось бы, не так давно КНР спустила на воду головной корабль проекта 075, а затем второй корабль серии. И вот теперь стало известно о спуске на воду третьего такого УДК.

Корабль вывели из сухого строительного дока предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard в Шанхае и перебуксировали к достроечной стенке для завершения строительства. Согласно ранее озвученным данным, универсальный десантный корабль могут ввести в строй примерно в 2022 году.

Третий УДК проекта 075 Источник изображения: bmpd

УДК проекта 075 — одни из самых больших кораблей Военно-морских сил Китайской Народной Республики. По информации из открытых источников, каждый такой УДК способен нести на борту до 30 винтокрылых машин.

Длина корабля может достигать 250 метров при водоизмещении приблизительно 36 тысяч тонн. Таким образом, по своим размерам (и, вероятно, боевым возможностям) китайские УДК существенно превосходят знаменитые французские «Мистрали».