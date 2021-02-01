Cпущен на воду третий китайский универсальный десантный корабль

29 января 2021 года третий строящийся для ВМС НОАК универсальный десантный корабль проекта 075 был выведен из сухого строительного дока китайского судостроительного предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation - CSSC) в Шанхае и перебуксирован к достроечной стенке для завершения работ.

Выведенный из сухого строительного дока третий строящийся для ВМС НОАК универсальный десантный корабль проекта 075 на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Шанхай, 29.01.2021 (с) Yang Hui / Global Times

Вывод из сухого строительного дока предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard головного строящегося с 2016 года китайского универсального десантного корабля (УДК) проекта 075 был осуществлен 26 сентября 2019 года после официальной церемонии, состоявшейся днем ранее. Головной китайский УДК вышел на заводские ходовые испытания из Шанхая 5 августа 2020 года. Ввод корабля в состав ВМС НОАК, видимо, произойдет в 2021 году.

Вывод из сухого строительного дока предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard второго строящегося китайского УДК проекта 075 был осуществлен 22 апреля 2020 года. Второй УДК вышел на заводские ходовые испытания из Шанхая 22 декабря 2020 года (cейчас по завершении первого этапа испытаний этот корабль также находится у достроечной стенки верфи). Названия всех кораблей пока что не объявлены.

Строящиеся китайские УДК проекта 075 являются крупными единицами, сопоставимыми по размерам в своем классе с УДК ВМС США. Длина УДК проекта 075 составляет, по разным данным, от 235 до 250 м, а полное водоизмещение, по неофициальным китайским источникам - около 36 тысяч тонн. Американские УДК типов Tarawa, Wasp и America имеют длину 254-257 м и полное водоизмещение от 40 до 46 тысяч тонн. Спущенный на воду в 2019 году итальянский УДК Trieste имеет длину 245 м и полное водоизмещение 33 тысячи тонн.

Вывод из сухого строительного дока третьего строящегося для ВМС НОАК универсального десантного корабля проекта 075 на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Шанхай, 29.01.2021 (с) китайские интернет-ресурсы

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