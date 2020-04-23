Cпущен на воду второй китайский универсальный десантный корабль

22 апреля 2020 года второй строящийся для ВМС НОАК универсальный десантный корабль проекта 075 был выведен из сухого строительного дока китайского судостроительного предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation - CSSC) в Шанхае и перебуксирован к достроечной стенке для завершения работ - рядом там находится на достройке первый корабль этого типа. Спуск второго корабля был приурочен к 71-й годовщине создания ВМС НОАК.

Вывод из сухого строительного дока второго строящегося для ВМС НОАК универсального десантного корабля проекта 075 на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Шанхай, 22.04.2020 (с) www.facebook.com/Modern-Chinese-Warplanes

Вывод из сухого строительного дока предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard головного строящегося с 2016 года китайского универсального десантного корабля (УДК) проекта 075 был осуществлен 26 сентября 2019 года после официальной церемонии, состоявшейся днем ранее. Названия кораблей пока что не объявлены.

Строящиеся китайские УДК проекта 075 являются крупными единицами, сопоставимыми по размерам в своем классе с УДК ВМС США. Длина УДК проекта 075 составляет, по разным данным, от 235 до 250 м, а полное водоизмещение, по неофициальным китайским источникам - около 36 тысяч тонн. Американские УДК типов Tarawa, Wasp и America имеют длину 254-257 м и полное водоизмещение от 40 до 46 тысяч тонн. Спущенный на воду в 2019 году итальянский УДК Trieste имеет длину 245 м и полное водоизмещение 33 тысячи тонн.

Вывод из сухого строительного дока второго строящегося для ВМС НОАК универсального десантного корабля проекта 075 на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Шанхай, 22.04.2020 (с) www.facebook.com/Modern-Chinese-Warplanes и китайские интернет0ресурсы

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