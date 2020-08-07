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Головной китайский универсальный десантный корабль проекта 075 вышел на заводские ходовые испытания

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Оригинал взят у коллеги dambiev в Головной китайский универсальный десантный корабль проекта 075 вышел на ходовые испытания в море

Днем 5 августа 2020 года в Шанхае с судостроительного предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation - CSSC) вышел на заводские ходовые испытания в море головной универсальный десантный корабль проекта 075, построенный для ВМС НОАК.

УДК проекта 075 строился для ВМС НОАК на предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard с 2016 года, ввод в строй ожидается в 2021 году. УДК проекта 075 является крупной единицей, сопоставимой по размерам в своем классе с УДК ВМС США. Длина УДК проекта 075 составляет 235 м, а полное водоизмещение около 36 тысяч тонн. Американские УДК типов Tarawa, Wasp и America имеют длину 254-257 м и полное водоизмещение от 40 до 46 тысяч тонн.

На Hudong-Zhonghua Shipyard ведется строительство еще двух кораблей проекта 075.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
2020-й год
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