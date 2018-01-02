Нам не светит

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Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
В 2017 году ВМС США получили восемь новейших кораблей. В их число входит самый дорогой корабль в мире — атомный авианосец USS Gerald R. Ford и крупнейший в составе военно-морских сил неатомный корабль — USS Lewis B. Puller. В 2016 году ВМС США приняли на вооружение всего пять кораблей, тогда как в 2018 году ожидают получить десять. "Лента.ру" показывает новые корабли ВМС США.
|USS Gabrielle Giffords на базе ВМС США в Сан-Диего (20 октября).
|Источник: U.S. Navy
Десятый боевой корабль прибрежной зоны USS Gabrielle Giffords (LCS-10) ВМС США получили 10 июня. Строящиеся по программе LCS (Littoral Combat Ship) корабли предназначены для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки. USS Gabrielle Giffords длиной 127,4 метра и шириной 31,6 метра, водоизмещением 2,3 тысячи тонн, развивает скорость до 47 узлов, дальность хода составляет около 4,9 тысячи миль. В состав вооружения входит пушка калибра 57 миллиметров, четыре пулемета калибра 12,7 миллиметра и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAMа. На борту корабля базируются два вертолета Sikorsky SH-60 Sea Hawk и беспилотники.
|USS John Finn на пути к военно-морской базе Перл-Харбор.
|Источник: U.S. Navy
Ракетный эсминец USS John Finn (DDG 113) передан ВМС США 15 июля. Корабль назван в честь американского моряка Джона Финна, защищавшего базу Перл-Харбор во время нападения японцев 7 декабря 1941 года. Получив 20 ранений, солдат не покинул поле боя. Данный класс кораблей заинтересовал ВМС США после урезания программы закупок эсминцев USS Zumwalt.
|USS Gerald R. Ford на базе ВМС США Норфолк.
|Источник: U.S. Navy / Getty Images
Атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) ВМС США получили 22 июля. Корабль считается самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов), в 2020 году заменит авианосец USS Enterprise (CVN 65). На корабле предусмотрено размещение более 4,5 тысяч военных и 75 самолетов, он оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 ESSM, корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение корабля — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы составит не менее 50 лет.
|USS Lewis B. Puller на базе ВМС США Норфолк (10 июля).
|Источник: U.S. Navy
В ходе церемонии, организованной 17 августа в порту в Аль-Хидде в Бахрейне, в состав ВМС США вошла экспедиционная морская база USS Lewis B. Puller (ESB 3). Корабль стал первым американским военным судном, введенным в эксплуатацию на территории иностранного государства. Полное водоизмещение USS Lewis B. Puller — 78 тысяч тонн, что делает его крупнейшим неатомным кораблем в составе ВМС США. Длина экспедиционной морской базы достигает 233 метров, максимальная ширина составляет 50 метров. USS Lewis B. Puller может разместить по четыре тяжелых вертолета Sikorsky CH-53 Sea Stallion и противоминных беспилотных катера на подводных крыльях Mark 105 . На корабле находится вертолетный ангар и несколько складских помещений.
|USS Rafael Peralta у побережья штата Мэн.
|Источник: U.S. Navy
Эсминец USS Rafael Peralta (DDG 115) принят ВМС США 29 июля. Корабль назван в честь сержанта морской пехоты Рафаэля Перальта, который, спасая жизни товарищей, погиб во время второго сражения в Фаллудже в 2004 году (операция «Иракская свобода»). USS Rafael Peralta, ставший 65-м эскадренным миноносцем типа Arleigh Burke в составе ВМС США, оснащен системой управляемого ракетного оружия Aegis.
|USS Portland в Мексиканском заливе.
|Источник: U.S. Navy
Транспорт-док USS Portland (LPD 27), принятый ВМС США 14 декабря, стал одиннадцатым десантным кораблем типа San Antonio, способным перевозить солдат и технику (десантные катера, бронетранспортеры-амфибии, вертолеты и конвертопланы). Транспорт-доки наподобие USS Portland должны заменить корабли типов Cleveland и Trenton.
|USS Washington на базе ВМС США Норфолк (7 октября).
|Источник: U.S. Navy
Атомная подводная лодка USS Washington (SSN 787) типа Virginia принята ВМС США 7 октября. Содержит подводные беспилотники, шлюзовую камеру для водолазов, палубное крепление для контейнера или малой подлодки. По характеристикам подводные корабли типа Virginia сопоставимы с российскими атомными подлодками проекта 885 «Ясень».
|USS Little Rock входит в порт Буффало.
|Источник: Wikimedia
Боевой корабль прибрежной зоны USS Little Rock (LCS 9) принят ВМС США 16 декабря. Если USS Gabrielle Giffords является тримараном (относится к типу Independence), то USS Little Rock (относится к типу Freedom) представляет собой быстроходный однокорпусный корабль. Он стал пятым в своем типе, планируется принять на вооружение еще двенадцать.
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02.01.2018
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