Нам не светит

Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

В 2017 году ВМС США получили восемь новейших кораблей. В их число входит самый дорогой корабль в мире — атомный авианосец USS Gerald R. Ford и крупнейший в составе военно-морских сил неатомный корабль — USS Lewis B. Puller. В 2016 году ВМС США приняли на вооружение всего пять кораблей, тогда как в 2018 году ожидают получить десять. "Лента.ру" показывает новые корабли ВМС США.

USS Gabrielle Giffords на базе ВМС США в Сан-Диего (20 октября). Источник: U.S. Navy

Десятый боевой корабль прибрежной зоны USS Gabrielle Giffords (LCS-10) ВМС США получили 10 июня. Строящиеся по программе LCS (Littoral Combat Ship) корабли предназначены для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки. USS Gabrielle Giffords длиной 127,4 метра и шириной 31,6 метра, водоизмещением 2,3 тысячи тонн, развивает скорость до 47 узлов, дальность хода составляет около 4,9 тысячи миль. В состав вооружения входит пушка калибра 57 миллиметров, четыре пулемета калибра 12,7 миллиметра и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAMа. На борту корабля базируются два вертолета Sikorsky SH-60 Sea Hawk и беспилотники.

USS John Finn на пути к военно-морской базе Перл-Харбор. Источник: U.S. Navy

Ракетный эсминец USS John Finn (DDG 113) передан ВМС США 15 июля. Корабль назван в честь американского моряка Джона Финна, защищавшего базу Перл-Харбор во время нападения японцев 7 декабря 1941 года. Получив 20 ранений, солдат не покинул поле боя. Данный класс кораблей заинтересовал ВМС США после урезания программы закупок эсминцев USS Zumwalt.

USS Gerald R. Ford на базе ВМС США Норфолк. Источник: U.S. Navy / Getty Images

Атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) ВМС США получили 22 июля. Корабль считается самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов), в 2020 году заменит авианосец USS Enterprise (CVN 65). На корабле предусмотрено размещение более 4,5 тысяч военных и 75 самолетов, он оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 ESSM, корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение корабля — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы составит не менее 50 лет.

USS Lewis B. Puller на базе ВМС США Норфолк (10 июля). Источник: U.S. Navy

В ходе церемонии, организованной 17 августа в порту в Аль-Хидде в Бахрейне, в состав ВМС США вошла экспедиционная морская база USS Lewis B. Puller (ESB 3). Корабль стал первым американским военным судном, введенным в эксплуатацию на территории иностранного государства. Полное водоизмещение USS Lewis B. Puller — 78 тысяч тонн, что делает его крупнейшим неатомным кораблем в составе ВМС США. Длина экспедиционной морской базы достигает 233 метров, максимальная ширина составляет 50 метров. USS Lewis B. Puller может разместить по четыре тяжелых вертолета Sikorsky CH-53 Sea Stallion и противоминных беспилотных катера на подводных крыльях Mark 105 . На корабле находится вертолетный ангар и несколько складских помещений.

USS Rafael Peralta у побережья штата Мэн. Источник: U.S. Navy

Эсминец USS Rafael Peralta (DDG 115) принят ВМС США 29 июля. Корабль назван в честь сержанта морской пехоты Рафаэля Перальта, который, спасая жизни товарищей, погиб во время второго сражения в Фаллудже в 2004 году (операция «Иракская свобода»). USS Rafael Peralta, ставший 65-м эскадренным миноносцем типа Arleigh Burke в составе ВМС США, оснащен системой управляемого ракетного оружия Aegis.

USS Portland в Мексиканском заливе. Источник: U.S. Navy

Транспорт-док USS Portland (LPD 27), принятый ВМС США 14 декабря, стал одиннадцатым десантным кораблем типа San Antonio, способным перевозить солдат и технику (десантные катера, бронетранспортеры-амфибии, вертолеты и конвертопланы). Транспорт-доки наподобие USS Portland должны заменить корабли типов Cleveland и Trenton.

USS Washington на базе ВМС США Норфолк (7 октября). Источник: U.S. Navy

Атомная подводная лодка USS Washington (SSN 787) типа Virginia принята ВМС США 7 октября. Содержит подводные беспилотники, шлюзовую камеру для водолазов, палубное крепление для контейнера или малой подлодки. По характеристикам подводные корабли типа Virginia сопоставимы с российскими атомными подлодками проекта 885 «Ясень».

USS Little Rock входит в порт Буффало. Источник: Wikimedia

Боевой корабль прибрежной зоны USS Little Rock (LCS 9) принят ВМС США 16 декабря. Если USS Gabrielle Giffords является тримараном (относится к типу Independence), то USS Little Rock (относится к типу Freedom) представляет собой быстроходный однокорпусный корабль. Он стал пятым в своем типе, планируется принять на вооружение еще двенадцать.