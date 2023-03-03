Поспредство РФ: Москва не планирует применять ядерное оружие в ситуации вокруг Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что "с военной точки зрения в этом нет никакого смысла"

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Россия не намеревается использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью порталу Maveric News, которое было показано в среду.

"В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие, оно может быть использовано лишь в случае наличия угрозы существованию России", - подчеркнул Полянский.

"Подчеркиваю, что мы не планируем применение [ядерного оружия] в нынешней ситуации вокруг Украины", - продолжил дипломат, отметив, что "с военной точки зрения в этом нет никакого смысла". "Но, опять же, это зависит от степени вовлеченности НАТО и того, какого масштаба угроза будет стоять перед Россией", - отметил Полянский.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года), применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.