Минобороны РФ заявило, что США сохранили образцы уничтоженного в 1990 году химиката BZ

По словам начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова, Вашингтон и его союзники неоднократно применяли боеприпасы с химическими рецептурами в Афганистане, Ираке и Сирии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки заявили о полном уничтожении запасов отравляющего вещества BZ в 1990 году, но при этом сохранили его образцы и возможность синтеза его прекурсоров. Об этом во вторник сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"США заявили о полном уничтожении запасов BZ еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены. Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров BZ на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год", - сказал Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине.

Он напомнил, что страны Запада регулярно делают провокационные заявления о возможном применении РФ оружия массового поражения. При этом, по словам Кириллова, США и их союзники неоднократно применяли боеприпасы с химическими рецептурами в Афганистане, Ираке и Сирии.

"В 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии "Белых касок", на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предполагаемого применения зарина, привело к нанесению ракетного удара США по авиабазе "Шайрат" в Сирии", - сказал Кириллов. В 2018 году, отметил он, постановочные съемки с сирийскими детьми, якобы отравленными хлором, стали причиной уничтожения научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае.

Кириллов подчеркнул, что США не в первый раз прибегает к таким проектам для достижения своих политических целей. "Пробирка со "стиральным порошком" в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны", - отметил он.

"Хотел бы напомнить, что никто до настоящего времени не понес ответственности за данные преступления", - заключил Кириллов.