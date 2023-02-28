Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернется после модернизации на флот в 2024 году

ЦАМТО, 27 февраля. Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 11442М) вернется в боевой состав ВМФ РФ в 2024 году.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы ожидаем выход "Адмирала Нахимова" в 2024 году. На него уже начали подавать электричество с берега, думаю, через полгода он будет готов к заселению экипажа", – сказал А.Рахманов.

Как напоминает агентство, "Адмирал Нахимов" проходит ремонт и модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске. Верфь в январе сообщала, что на корабле заменили все кабельные сети, корабельные радиоэлектронные комплексы, поставили новое ударное ракетное оружие типа "Калибр", "Оникс". В течение прошлого года на корабле были смонтированы все системы, оборудование и комплексы.

"Адмирал Нахимов" (проект 11442М "Орлан") имеет полное водоизмещение 25860 тонн. Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота, в конце 1990-х был отправлен на ремонт. Работы по возвращению "Нахимова" в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. После модернизации крейсер станет самым мощным кораблем российского флота, вооруженным в перспективе сверхзвуковыми ракетами "Циркон".

Оборону крейсера будут осуществлять комплексы зональной ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М". Сегодня это одни из самых совершенных систем противовоздушной и противоракетной обороны для кораблей флота. Противолодочную оборону обеспечит ракетный комплекс "Ответ" и многоцелевая торпедная система "Пакет", которая может поражать как корабли и подводные лодки, так и атакующие крейсер торпеды, отмечает "РИА Новости".