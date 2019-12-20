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Интерфакс-АВН

Глава ОСК рассчитывает, что атомный крейсер "Адмирал Нахимов" будет спущен на воду до конца лета 2020 года

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Алексей РахмановФото с сайта ОСК

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Передача после ремонта флоту тяжелого атомного ракетного крейсер (ТАРК) проекта 1144 "Адмирал Нахимов" должна состояться в 2022 году, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Ожидаемый срок сдачи корабля - 2022 год, мы к этому идем. Есть, безусловно, риски, поскольку "Кировэнергомаш" (КЭМ) поставляет нам паротурбинные установки как на военные надводные корабли, так и на гражданские", - сказал Рахманов в интервью газете "Коммерсант".

Он заявил, что не хочет повторения ситуации с ледоколом ЛК-60 "Арктика", поставка турбин для которого была задержана.

"Мы ждем, что КЭМ соберется с силами и перестанет давать задержки при поставке крупногабаритного оборудования. Надеемся, в июле-августе 2020 года корабль будет выведен из дока, поставлен "на плав", спущен на воду и, соответственно, дальше будет достраиваться у причальной стенки "Севмаша", - сказал глава ОСК.

Ранее первый заместитель генерального директора ОАО ПО "Севмаш" Сергей Воронько заявлял о планах подготовить ТАРК "Адмирал Нахимов" к заводским испытаниям в 2020 году.

"В 2020 году будет выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих его вывод из бассейна, а следующим этапом будет произведена достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года", - сказал Воронько телеканалу Минобороны РФ "Звезда" в понедельник.

В сентябре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что готовность крейсера, проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", в настоящее время составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан Военно-морскому флоту.

"Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%", - сказал Криворучко, отметив, что в 2019 году на ремонт и модернизацию было выделено 29,5 млрд рублей.

"Как мы и договорились с предприятием "Севмаш", получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения", - сказал замминистра обороны.

Отвечая на вопрос, каким вооружением будет оснащен "Адмирал Нахимов", Криворучко заявил: "Безусловно, это будет самый современный крейсер, вооруженный высокоточным оружием большой дальности". Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил в апреле "Интерфаксу", что "Адмирал Нахимов" может получить после модернизации гиперзвуковые ракеты "Циркон". "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал Рахманов.

"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 "Орлан". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Модернизация "Петра Великого" начнется после возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".

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Россия
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96К6 Панцирь-С1
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