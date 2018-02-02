Великий ремонт



Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Северного флота (СФ) «Пётр Великий».

Источник: МО РФ Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Северного флота (СФ) «Пётр Великий».Источник: МО РФ

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", начнут модернизировать как минимум на два года раньше, чем предполагалось. За время ремонта с переоснащением, который займет 4–5 лет, корабль получит новое ракетное оружие. Об истории и перспективах самых больших неавианесущих боевых кораблей в составе современных флотов мира — читайте в материале iz.ru.

"Пётр Великий" встанет на ремонт с модернизацией не позже 2020 года, не дожидаясь возвращения на службу крейсера "Адмирал Нахимов", который должен быть готов к 2022 году. По словам источника, который цитирует агентство ТАСС, модернизация займет 4–5 лет.

Ранее предполагалось, что "Пётр Великий" начнут переоснащать после завершения работ на "Нахимове". Однако они задержались до 2022 года, а у корабля, по словам источника, выработан эксплуатационный ресурс.

Белые слоны флота

Тяжёлые атомные ракетные крейсера проекта 1144 "Орлан" — один из зримых символов ВМФ СССР и одновременно хороший пример того, что получается из долгой волокиты при разработке и уточнении технических проектов. Первые подходы к снаряду начались еще на рубеже 1950-х и 1960-х, головной корабль заложили в 1973-м, а сдали флоту только в декабре 1980-го.

Из идеи создать большой противолодочный корабль с атомным реактором и водоизмещением 8 тыс. т сначала выросли две ветки (атомный противолодочный крейсер и атомный крейсер с противокорабельным вооружением), потом их объединили. Получившееся многоцелевое чудовище водоизмещением свыше 25 тыс. т, до сих пор характеризуемое на Западе как линейный крейсер, при всех неоспоримых боевых возможностях превратилось в склад новых комплексов оружия и радиоэлектронного вооружения флота — с сопутствующим возрастанием сложности и стоимости постройки.

СССР осилил ввести только три корабля этого типа: головной "Киров" (1980), "Фрунзе" (1984) и "Калинин" (1988). Недостроенный "Юрий Андропов" перешел по наследству к Российской Федерации, которая и сдала его флоту в 1998 году под именем "Пётр Великий".

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) проекта 1144 «Орлан» - «Адмирал Лазарев». Источник: vpk-news.ru

Оставшиеся корабли к этому времени переименовали, соответственно, в "Адмирал Ушаков" (в 2004 году имя отобрали и остался формально безымянный корабль с бортовым номером 090 и несбитыми буквами "Киров"), "Адмирал Лазарев" и "Адмирал Нахимов".

Основой вооружения крейсера были 20 наклонных пусковых шахт противокорабельного ракетного комплекса "Гранит" (дальность до 600 км). Зенитное вооружение включало дальнобойный ЗРК С-300Ф "Форт" и ЗРК самообороны "Оса-М" (на первых трех кораблях). На "Петре" вместо С-300Ф поставили С-300ФМ "Форт-М", вместо "Осы" — более современный "Кинжал". На "Калинине" и "Петре" 30-миллиметровые автоматы АК-630 заменили на шесть зенитных ракетно-артиллерийских комплексов ближнего рубежа "Кортик". От корабля к кораблю менялся состав противолодочного оружия и радиоэлектронного вооружения.

"Нахимов" идет первым

Идея с переоснащением крейсеров проекта 1144 обсуждается уже давно, но деньги на нее выделили только по Госпрограмме вооружений 2011–2020 годов. Первым кораблем стал "Адмирал Нахимов" (бывший "Калинин"), который еще в 1999-м поставили к стенке северодвинского "Севмаша" с формулировкой "на ремонт и модернизацию" .

Только в 2013 году Минобороны оплатило "Севмашу" длинный проект по дефектации, ремонту и модернизации крейсера. Осенью следующего года корабль перегнали в наливной бассейн в Северодвинске и начали обследовать. Первоначально крейсер хотели вернуть флоту в 2018-м, но потом работы растянули до конца 2021-го.

Проект, помимо собственно восстановления готовности, включает полное изменение состава ударного вооружения: "Гранит" демонтируется. В сентябре 2013-го адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ, сообщил, что крейсер получит до 80 ракет различных типов, что позволяет сделать вывод об установке на "Нахимова" 10 модулей универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 (УКСК, по 8 ячеек).

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин

В боекомплект 3С14 входят крылатые ракеты большой дальности 3М14, противокорабельные ракеты 3М55 "Оникс" и 3М54, противолодочные ракеты. Также, судя по сообщениям прессы, на корабль поставят и новые гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", проходящие сейчас испытания. В части зенитного вооружения корабль получит модернизированный комплекс С-300ФМ "Форт-М" (аналогичный установлен на "Петре Великом"). Также вместо "Кортиков", возможно, будут установлены новые комплексы ПВО "Панцирь-М". Появится на крейсере и ЗРК "Полимент-Редут", хотя его отработка на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков" до сих пор не завершена.

По этому же проекту, с небольшими изменениями, связанными с отличиями в составе оружия и радиоэлектронного вооружения, будут модернизировать и "Петра". Судьба "Адмирала Лазарева" ("Фрунзе"), с конца 1990-х находящегося в отстое Тихоокеанского флота, пока в подвешенном состоянии. Корабль несколько раз порывались утилизировать, но в последний момент откладывали решение. В 2014 году корабль прошел доковый ремонт "с целью обеспечения непотопляемости у причальной стенки". Можно аккуратно заключить, что по итогам завершения работ на "Нахимове" и первичного анализа состояния "Лазарева" будет понятно, стоит ли связываться с третьим корпусом. Скорее всего, ответ будет "нет", но официально он до сих пор не дан.

Зато всё уже понятно с четвертым кораблем, он же головной "Киров". Крейсер с 1991 года не был в море (не считая буксировки в Северодвинск в 1999-м) и находится в очень плохом состоянии. В 2015 году был проведен тендер на проект по утилизации, после чего на корабле должны были начать выгрузку отработанного ядерного топлива.

Реальная итоговая стоимость модернизации "Нахимова" неизвестна, но весьма солидна. Так, в 2012 году Анатолий Шлемов, тогда руководивший департаментом гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации, оценил восстановление готовности крейсера в 30 млрд рублей, а с учетом установки нового вооружения — до 50 млрд рублей. На тот момент плановая стоимость корвета проекта 20380 составляла 10 млрд рублей, фрегата проекта 11356 — 13 млрд, а фрегата проекта 22350 — 18 млрд.

Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков». Источник: МО РФ

Заметим, что это оценочные цифры, названные еще до заключения контракта и до проведения дефектации, определившей реальное состояние корпуса, общекорабельных систем и кабельных трасс. Кроме того, после 2014–2015 годов в кораблестроении начался сильный рост цен, в результате чего по ряду реализуемых проектов они поднялись на 60–70%. Таким образом, грубая оценка стоимости переоснащения "Нахимова" в 80–90 млрд рублей уже не выглядит завышенной.

Это довольно дорогое удовольствие, поэтому вся затея часто вызывает критику экспертов. На деньги, которые потратят на "Нахимова" и "Петра", по нынешним ценам можно построить 5–6 новых фрегатов или десяток корветов. Кроме того, в сходной весовой категории у флота есть и более новый проект, к которому пока никак не могут подступиться.

Лидер нового флота

Российскому флоту уже несколько лет предлагается построить эсминец проекта "Лидер", по сути своей — новый ракетный крейсер. Рассматривалось несколько вариантов с водоизмещением 10–15 тыс. т. Сначала предполагали разработать две версии: атомную и газотурбинную, но потом остановились только на атомной. Впрочем, еще не факт, что это последний пункт в проектировании.

Корабль должен получить те же самые УКСК с ударным вооружением, но, помимо прочего, его рассматривают и как носителя морской версии перспективной зенитной ракетной системы С-500. Отчетливо звучали комментарии о появлении на флоте кораблей с противоракетными возможностями.

Модель эсминца пр. 22560 "Лидер". Источник: фото chinatimes.com

Планы предполагали постройку 12 "Лидеров": поровну на Северный флот и на Тихоокеанский. Головной корабль собирались закладывать то в 2015-м, то в 2017-м, но после перебалансировки Госпрограммы вооружения 2011–2020 годов тема заглохла.

Положенные флоту по изначальной версии ГПВ-2020 4,7–5 (по разным данным) трлн рублей до него так и не дошли по различным причинам. Начать можно с неготовности промышленности обеспечить серийное строительство новых кораблей, а закончить — повышением внимания к силам общего назначения по итогам военно-политического кризиса 2014 года. В результате больше денег ушло сухопутчикам и десантникам, а также на серийные закупки готовой техники. Флот же остался доделывать уже и так почти полностью заваленную программу строительства фрегатов и корветов, не распыляя ресурсы на новые направления.

Сейчас сроки закладки головного "Лидера" отодвинули уже за 2025 год, что означает, что и по новой Госпрограмме 2018–2027 годов существенного финансирования эта тема не получит. Одно время даже ходили слухи, что "Лидер" просто вычеркнут из росписи ГПВ-2027, но потом было принято решение выделить "какие-то деньги для поддержания проекта".

Поэтому в 2020-х годах тяжелым надводным силам флота придется обходиться в лучшем случае "Нахимовым" и "Петром Великим".

Константин Богданов