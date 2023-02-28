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Военное обозрение

Посетивший с визитом Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о новом пакете военной помощи для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, об этом сообщил министр обороны этой страны Ханно Певкур, посетивший накануне Киев для встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Министр обороны Эстонии прибыл в Киев, где провел переговоры с главой украинского военного ведомства. Во время встречи Певкур сообщил о передаче Киеву нового пакета военной помощи, в который вошло стрелковое оружие, беспилотники и различное военное снаряжение. Кроме того, Эстония снова передала Украине мобильный полевой госпиталь Role 2, и снова не сама, а при поддержке Норвегии и Нидерландов. В общем, те госпиталь оплатили, а Эстония передает.

В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение

- заявил эстонский министр.

Говоря о военной помощи Украине, Певкур подчеркнул, что Эстония уже потратила на нее свыше 1% ВПП, в общей сложности с начала конфликта передав вооружений и снаряжения на 400 млн. евро. Правда забыл добавить, что все затраты Таллина компенсирует Евросоюз.

В конце своей речи Певкур пообещал "стоять бок о бок" с Украиной до конца и пожелал ВСУ победы над российской армией рассказав, что Эстония уже победила Россию 105 лет назад, "добившись независимости".

Более года широкомасштабного вторжения России в Украину показал, (...) что меньший может победить большего. Эстония сделала это 105 лет назад, когда выиграла войну за независимость против России. Хочу заверить, что Эстония будет помогать Украине выиграть эту войну

-добавил он.

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