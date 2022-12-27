Какая робототехника применяется на Украине

Структуры Петра Порошенко приобрели в Эстонии роботизированные комплексы THeMIS и дали им обозначение «Журавель». Фото с сайта www.milremrobotics.com.

Бездушные машины идут на таран, тралят мины, тушат пожары, вывозят раненых

Практика проведения специальной военной операции ВС РФ на территории Украины продемонстрировала, что ведение военных действий немыслимо без широкого применения робототехнических комплексов военного назначения. Мы становимся свидетелями революции в военном деле. При этом Запад стал главным источником наращивания боевого потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе за счет подобных инновационных систем.

«БАЙРАКТАРЫ» И «ГЕРАНИ»

Практика проведения спецоперации показала, что турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB-2 не являются неуязвимыми для ВС РФ, которые в полной мере отработали технологию их перехвата и огневого поражения на Украине.

Тем не менее турецкий способ ведения боевых действий беспилотниками оказался методом с преобладанием наступательных действий и явно выгодным экономически, учитывая соотношение поражаемых целей и потерь самих БПЛА. Bayraktar TB-2 – опасная система вооружения, представляющая реальный боевой инструмент для усиления восточного фланга Североатлантического альянса.

Украина, задействовав турецкие дроны, стремится продемонстрировать инновационные возможности своей армии. Применение Bayraktar TB-2 стало политическим актом, рассчитанным преимущественно на внутреннюю украинскую аудиторию. Напомним, что турецкие дроны являются «простыми аппаратами», которые интенсивно использовались в вооруженных конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что обеспечило отработку практики их боевого применения.

Осенняя кампания ВС РФ на Украине стала настоящим подарком для специалистов в области беспилотной авиации. Российские войска массово применяли барражирующие боеприпасы и БПЛА, что позволило получить бесценные данные об их боевом применении.

Беспилотники семейства «Герань» вызвали интерес у мирового экспертного сообщества и доказали свою эффективность. Поскольку в отличие от американских барражирующих боеприпасов Switchblade-300, поставленных украинской армии, они показали себя куда более надежными. У «Герани» проблемных пусков и ошибок при целеуказании куда меньше, чем у американских аналогов.

ЭСТНОСКИЙ БОЕВОЙ РОБОТ THeMIS

В соответствии с имеющимися договоренностями Вооруженные силы Украины должны получить известные гусеничные безэкипажные наземные платформы (роботизированные комплексы) THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics.

Проект по приобретению роботизированных комплексов THeMIS для Украины получил обозначение «Журавель». Его инициаторами являются бывший президент Украины Петр Порошенко, а также украинское волонтерское медицинское формирование «Госпитальеры».

Первый экземпляр такой платформы был доставлен на Украину в августе 2022 года. Планировалось использование THeMIS в основном для эвакуации раненых с переднего края и для доставки боеприпасов. Машина THeMIS является стартовым и «фирменным» продуктом компании Milrem Robotics. Они приобретены вооруженными силами 11 стран, в том числе 7 членами НАТО (Эстония, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США). Применялись эти машины в основном в опытных и экспериментальных целях. Хотя комплексы THeMIS уже использовались в военной операции Евросоюза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях.

Эстонская машина, попавшая на Украину, заинтересовала Министерство обороны РФ. За передачу ведомству экземпляра робота обещана награда.

Продаваемая Украине платформа представляет собой базовую модель. Но если российские специалисты ее смогут изучить, это пойдет на пользу, поскольку в России есть немало конструкторских бюро и научно-исследовательских центров, работающих в направлении создания наземных безэкипажных средств.

РОССИЙСКИЙ РОБОТ «МАРКЕР»

С учетом опыта СВО российскую перспективную роботизированную платформу «Маркер» доработают под новые задачи. В том числе будет создана версия, «заточенная» под выполнение задач спецоперации на Украине.

Проект «Маркер» получит дальнейшее развитие. Масса и габариты платформы останутся, как у уже собранных образцов, но их функционал и возможности будут значительно расширены.

Условный «Маркер-2» будет нацелен минимум под три задачи: охрана, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий с учетом потребностей войск, выявленных в ходе спецоперации.

Сейчас определяются предприятия-участники кооперации по данному проекту и системы вооружений, которые будут устанавливаться на «Маркер-2». Робот будет предназначен как для выполнения работ в городских условиях, так и во фронтовой зоне.

Кроме того, три «Маркера» уже переданы специалистам МЧС, которые сейчас адаптируют роботов под задачи ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций, в том числе под тушение пожаров различных типов и сложности. Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика «Маркера» – НПО «Андроидная техника», – сообщил, что данный робот вызвал интерес у «Роскосмоса», Росгвардии и РЖД. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме «Восточный».

Робототехнический комплекс «Маркер» разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 т, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска БПЛА.

РОБОТ-САПЕР НА БАЗЕ ТАНКА Т-90

Российский тяжелый робот-сапер «Проход-1» впервые начал использоваться на территории Донбасса в июле 2022 года. Комплекс разминирования, созданный на базе танка Т-90, с помощью трала ТМТ-С обезвреживает минные поля украинской армии. На появившихся в социальных сетях видеоматериалах видно, что робот-сапер легко уничтожает мины. Фугасы рвутся под его тралом, а бронированная машина даже не вздрагивает и продолжает движение.

Впервые о появлении у Российской армии роботизированного комплекса разминирования «Проход-1» стало известно в 2016 году. Робот сконструирован на основе шасси танка Т-90. Мощный 1000-сильный двигатель позволяет дополнительно установить на роботе контейнеры динамической защиты. Впереди машины находится трал с катками, резаками и постановщиками помех для радиоуправляемых фугасов.

Особенностью комплекса «Проход-1» является способность работать в разных режимах: с экипажем, дистанционно – под управлением оператора, а также в автоматическом режиме по заданным параметрам. Экипаж роботизированной машины разминирования – два человека, в задней части рубки имеется десантное отделение для трех саперов. Для самообороны «Проход-1» вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом и восемью гранатометами для постановки дымовых завес. Как показали испытания в боевой обстановке, робот-танк с тяжелым тралом способен при необходимости развивать скорость более 30 км в час.

Для разминирования подземных бункеров и подземных коммуникаций ВС РФ применяют комплексы «Сфера» и «Скарабей». Роботы уже прошли апробацию и подтвердили свою эффективность в 2016 году в Пальмире. Наибольший интерес представляет комплекс «Скарабей», который в виде наземной платформы может легко передвигаться по любой местности. Высота робота составляет всего 15 см, что делает его почти незаметным для посторонних глаз.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Ведущие в военном отношении страны мира прилагают значительные усилия к повышению результативности работ по исследованию, производству и подготовке к применению вооруженными силами робототехнических комплексов для достижения преимуществ в военных конфликтах. Роботизация военной техники рассматривается в качестве одного из магистральных направлений развития средств вооруженной борьбы, максимально исключающих пребывание личного состава в зоне досягаемости огневых средств противника.

Методы применения робототехнических комплексов будут зависеть от достигнутого уровня их боевых и технических возможностей и взглядов военного руководства на возможные направления их развития. К числу таких направлений относятся внедрение в войска боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов с возможностью дистанционного и автономного управления ими в условиях боя, огневого, радиотехнического, инженерного и других видов противодействия, оснащение тактических подразделений малыми роботизированными системами видеонаблюдения, целеуказания и контроля обстановки.

Как показывает опыт спецоперации на Украине, расширение номенклатуры роботов приводит к кардинальному пересмотру военными специалистами взглядов на характер действий войск в ходе военных конфликтов, вариантов противодействия формированиям противника, оснащенных робототехническими комплексами.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.