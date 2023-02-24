На Украине «волонтёры» начали закупать польско-чехословацкие бронетранспортёры OT-64 SKOT разработки 1960-х годов

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Львовские «волонтёры» для местной бригады теробороны приобрели и отремонтировали OT-64 SKOT. Техника устарела не только в физическом плане, что потребовало её восстановления, но и в технологическом, будучи родом из 1960-х годов.

Скорее всего, это будет не последний SKOT, замеченный на Украине, потому что многие из них все продолжают находиться в складах или в частных руках

- отмечается в издании Defence24 по поводу начала закупки БТР.

Учитывая, что в условиях крупных потерь ВСУ на фронте войска теробороны постоянно перебрасываются на передовую, то можно ожидать скорого появления OT-64 на поле боя.

Источник изображения: topwar.ru

OT-64 SKOT – это колёсный плавающий бронетранспортер 8x8, разработанный совместно Польшей и Чехословакией на рубеже 1950-60-х годов. Машина в зависимости от версии имела несколько типов вооружения: от 7,62-мм ПКТ или 12,7-мм ДШК до тяжёлых противотанковых гранатомётов СПГ-9, безоткатных орудий Б-10 или ПТУР 9М14.

В роли силового агрегата выступает 8-цилиндровый дизельный двигатель Tatra T-928-14 мощностью 180 л. с., позволяющий БТР достигать максимальной скорости 95 км/ч по шоссе или 8-9 км/ч в воде. Броня ОТ-64 изготавливалась из прокатных стальных пластин толщиной 6-13 мм, скреплённых методом сварки. Экипаж составлял 2 человека, а десант в зависимости от версии – 10-18 солдат.