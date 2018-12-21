САУ "Дана": Что за уникальное оружие Украина планирует покупать в Чехии (Depo.ua, Украина)

На днях ряд украинских СМИ распространили информацию, что руководством страны рассматривается вопрос модернизации украинской артиллерии путем закупки новых артиллерийских систем за рубежом. Называется даже конкретная модель: чехословацкая самоходная гаубица «Дана». Depo.ua не мог пройти мимо и решил разобраться, что же это за САУ «Дана» такая и почему выбор пал именно не нее.

Судя по всему, вскоре в распоряжение Вооруженных сил Украины поступит еще одна единица вооружения.

На днях ряд отечественных СМИ распространили информацию, что руководством Украины рассматривается вопрос модернизации украинской артиллерии путем закупки новых артиллерийских систем за рубежом. Называется даже конкретная модель: чехословацкая самоходная гаубица "Дана" (ShKH vz. 77 Dana).

Depo.ua не мог пройти мимо такой новости и решил разобраться, что же это за САУ "Дана" такая и почему среди всего многообразия на рынке самоходной артиллерии выбор пал именно не нее.

Так, 152-мм самоходная пушка-гаубица vz. 77 "Дана" относится к самоходным артиллерийским установкам (САУ) на колесном ходу. Она была создана в 1976 году на предприятии Zavody tazkeho strojarstva-Dubnica (ZTS-Dubnica) в городе Дубница-над-Вагом (тогда Чехословакия, сейчас - Словакия) как усовершенствованный конкурент советской 152-мм гаубицы 2С3 "Акация", и уже в 1977 году была принята на вооружение Чехословацкой народной армии.

От "Акации" "Дана" (название является аббревиатурой из слов Dlo Automobilní Nabíjené Automaticky" - "автомобильная пушка с автоматической зарядкой") отличается колесным шасси повышенной проходимости (все советские САУ были на гусеничном ходу), более длинной пушкой в 36 калибров (у "Акации" 28 калибров) и уникальным механизмом заряжания.

В качестве основы для шасси был использован полноприводный четырехосный автомобиль повышенной проходимости Tatra T815, серьезно модернизированный для этой цели. Шасси имеет колесную формулу 8×8 с двумя передними управляемыми парами колес. Подвеска - независимая пружинная. Колеса оснащены системой регулирования давления воздуха в шинах.

В передней части шасси находится низко-профильная бронированная кабина, в которой расположены рабочие места водителя и командира.

В кормовой части шасси размещен 12-цилиндрический V-образный многотопливный дизельный двигатель Tatra 293034 мощностью 345 лошадиных сил. Двигатель позволяет машине с боевой массой 29,25 т развивать скорость по шоссе 80 км/ч, а вместительный топливный бак позволяет иметь запас хода 800 км.

Собственно, колесное шасси имеет определенную логику - на территории Чехословакии, как и Центральной Европы, вообще нет непроходимой тайги протяженностью тысячи километров или другой подобной местности, для преодоления которой позарез нужны были бы гусеницы. Зато колесная платформа делала САУ более маневренной на поле боя, так как позволяла быстрее менять местоположение после выполненной стрельбы и уменьшала риск метких "прилетов" в ответ - установка может быть развернута на огневой позиции в течение двух минут, а оставить ее можно через минуту после окончания стрельбы.

Что касается вооружения, то 152-мм пушка-гаубица установлена в подвижной башне, которая состоит из двух бронированных подбашнь, герметичных и изолированных друг от друга. В левой подбашне находятся рабочие места наводчика и заряжающего, расположенные тандемом, а за ними - механизированная укладка зарядов. В правой полубашне находится рабочее место второго заряжающего, а перед ним - механизированная укладка снарядов. На турели посадочного люка второго заряжающего установлен 12,7-мм зенитный пулемет ДШКМ.

Лафет пушки-гаубицы смонтирован открыто между полубашнями, а над стволом пушки размещен механизм досылания. Такое размещение пушки-гаубицы исключает влияние пороховых газов на расчет при ведении интенсивной стрельбы в автоматическом режиме, когда снаряды и заряды с помощью специальных механизмов подаются на линию досылания. Кстати, стреляные гильзы удаляются специальным транспортером.

В автоматическом режиме "Дана" способна произвести 30 выстрелов за 7 минут, а в течение часа - 90 выстрелов. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстрела в минуту. При этом бортовой боекомплект составляет 60 снарядов. То есть одна САУ может вести непрерывный огонь в течение 40 минут.

Важно то, что для стрельбы "Дана" может использовать любые пригодные для этого снаряды калибра 152-мм как чехословацкого, так и советского производства (СССР позволял братским республикам разрабатывать и изготавливать для собственных нужд те или иные виды вооружения только при условии унификации боеприпасов по советскому образцу). При этом максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом массой 43,5 кг составляет 18,7 км.

Что интересно, в СССР чехословацкого конкурента не признали (или сделали вид, что не признали). По состоянию на сегодня известно, что в 1979 году два экземпляра "Даны" проходили испытания на Ржевском полигоне под Ленинградом для изучения возможности принятия ее на вооружение. В результате испытаний был сделан вывод об отсутствии преимуществ "Даны" перед советским аналогом - гусеничной САУ 2СЗ "Акация".

Однако есть все основания считать, что это решение было скорее политическим. Ведь в 1983 году, несмотря на возражения ГРАУ министерства обороны СССР, все же было закуплено около 10 единиц САУ "Дана" для опытной эксплуатации советскими дивизиями в Чехословакии. Правда, уже через год и они были переданы армии ЧССР.

Сегодня же САУ "Дана" имеет ряд модификаций, включая оснащенные пушкой 155-мм по стандартам НАТО, которые поставляются на вооружение Чехии, Словакии, Польши, Грузии, Азербайджана и Ливии.

Что касается интереса, то он может лежать сразу в двух плоскостях. Во-первых, ВСУ могут получить на вооружение вполне приличную технику, скорее всего, по относительно недорогой цене (если речь идет о складских запасах законсервированной техники). А состояние укомплектованности украинской армии сейчас такое, что любое адекватное усиление пойдет на пользу, особенно в условиях боевых действий. Тем более, есть положительный опыт закупки подержанных БМП-1.

Второй аспект заключается в том, что в 2018 году миру показали новую разработку украинского оборонпрома - самоходную артиллерийскую установку 2С22 "Богдана", также на колесном ходу. И если по боевым характеристикам наша "Богдана" далеко впереди чехословацкой "Даны" (6 снарядов в минуту на расстояние 60 км), то отечественное шасси КрАЗ-63221, по отзывам специалистов, еще требует доработки.

В этом контексте ни для кого не является секретом, что чешская "Татра" считается одним из лучших в мире вездеходных грузовиков, поэтому, получив в свое распоряжение несколько образцов САУ "Дана", наши инженеры получат достаточно качественный опытный образец и в то же время материал для дальнейших усовершенствований "Богданы".

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Руслан Рудомський