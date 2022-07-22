Польша получит истребители танков с британскими ракетами

В Польше подписали рамочное соглашение о производстве истребителей танков в рамках программы Ottokar Brzoza. Первые прототипы самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с британскими ракетами Brimstone польские военные получат в 2023 году, пишет Army Recognition.

Установку построят на базе бронетранспортера с колесной формулой 4х4. Над машиной будет работать польская компания Huta Stalowa Wola совместно с Autosan и Tatra Export. Самоходный ПТРК получит ракеты Brimstone с дальностью до 12 километров. Одна машина сможет нести восемь ракет.

Основной задачей комплексов будет уничтожение танков в любое время суток и в любых погодных условиях. Первые машины поступят на вооружение 14-го противотанкового полка в Сувалках, а первые батареи с новыми машинами развернут в ближайшие три года.

Ранее стало известно, что Министерство национальной обороны Польши планирует подписать контракт на поставку боевых модулей ZSSW-30 с противотанковым вооружением.

В апреле в публикации The Drive отметили, что Украина получит от Великобритании самонаводящиеся ракеты Brimstone, формально представляющие собой противокорабельные ракеты, которые могут использоваться против наземных целей.