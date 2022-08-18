ВСУ: трудности перехода на стандарты НАТО.

Огромное количество военной техники, предоставленной Киеву, вызвало свои собственные проблемы. В предлагаемой статье «Ящик Пандоры: вызов западной помощи Украине» рассматривается переход вооруженных сил Украины (ВСУ) от устаревших вооружений советского периода к стандартам НАТО.

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Автор – Сэмюэл Крэнни-Эванс(Samuel Cranny-Evans) – имеет степень в области военных исследований Кентского университета, который он окончил с отличием в 2012 году, написав диссертацию о моральном состоянии населения России во время Второй мировой войны. В качестве ведущего аналитика по наземным боевым платформам пять лет работал в информационной группе Janes. После чего, в октябре 2021 года присоединился к RUSI (Royal United Services Institute, или Королевский институт объединенных вооружений) в качестве аналитика-исследователя в области систем разведки и боевого управления (C4ISR).

Ящик Пандоры: вызов западной помощи Украине

Призыв Украины о поддержке привел к беспрецедентному отклику со стороны западных правительств по всему миру, в результате чего многие направили помощь в виде боевых бронированных машин, артиллерийских систем, противотанкового оружия и контрбатарейных радаров.

Список обширен и, согласно базе данных, которую ведут Йост Олиманс и Стейн Митцер из блога Oryx [oryxspioenkop.com], включает в себя сотни только наземных транспортных средств. Общее количество обещанного и поставленного оборудования классифицировано в таблице 1, что указывает на то, что Украина находится в процессе или уже приняла поставку огромного количества систем.

Многие из этих систем являются новыми для украинских вооруженных сил [далее - ВСУ], и они не эксплуатировали их до войны. Эта ситуация может создать проблемы для Украины с точки зрения технического обслуживания и поставок.

Таблица 1. Источник: Oryx

Категория Кол-во Комментарии Танки 270+ Все стандартные Т-72М БМП / БТР 474+ Кроме того, было обещано неизвестное количество VAB [французский БТР], а количество поставленных БТР YPR-765 недоступно Защищенные транспортные платформы 140+ Не включая сотни дополнительно обещанных HMMWV Системы ПВО 22 Включают в себя несколько различных систем ПВО Ствольная артиллерия 333+ Сочетание советского и стандартного оборудования НАТО Реактивная артиллерия 54 Сочетание советского и стандартного оборудования НАТО Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 145+ Барражирующие боеприпасы 410+ Радары [РЛС] 37+ Ракетные системы 4+ В основном «Гарпун»

Советское наследие ВСУ

Теоретически, многие из платформ, предоставленных Украине - например, 270 обещанных танков Т-72М - не должны представлять серьезной проблемы для способности ВСУ эксплуатировать и сражаться на этих машинах, поскольку они, в целом, похожи на танки Т-64 и Т-72, уже находящиеся на вооружении ВСУ.

То же самое можно сказать и о BVP-1 / BWP-1 / M-80A / Pbv-501As, все из которых являются аналогами БМП-1 и были предоставлены Чешской Республикой, Словенией и Польшей. В равной степени 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", поставляемые Польшей и Чехией, не должны представлять серьезной проблемы с точки зрения оператора.

Однако поставки боеприпасов, необходимых для обслуживания этих средств, оказались проблематичными, поскольку Украина быстро исчерпала свои собственные запасы и истощила запасы европейских партнеров страны. Производство этих боеприпасов также оказалось сложным, что быстро привело к проблемам с поставками.

Также встал вопрос о запасных частях и ремонте этих парков. За пределами России и Индии не ведется активного производства Т-72, равно как и серийных БМП-1. Также неясно, насколько жизнеспособны производственные линии для изделий с высоким износом, таких как гусеницы и дорожные колеса. Это говорит о том, что, несмотря на легкость, с которой советские устаревшие системы теоретически могут быть поглощены украинскими военными, возможно, что цепочка поставок сложна и что она не в состоянии выдержать весь вес военных усилий ВСУ.

Стандарты НАТО

Проблемы поддержки советского вооружения в сочетании с тем фактом, что многие из более современных армий Европы не используют эти платформы, привели к поставкам систем стандарта НАТО. Условно, Украине были предоставлены или обещаны по меньшей мере 281 артиллерийская система натовского калибра, рассчитанная на 155-мм боеприпасы. Однако эта помощь охватывает семь различных систем, которые описаны ниже, в таблице 2. В неё не входят 105-мм легкие пушки L118, которые будут поставлены Великобританией, что добавляет дополнительный калибр, который необходимо учитывать.

Таблица 2

Артиллерийская система Тип артиллерии FH-70 Буксируемый M777 Буксируемый «Цезарь» Самоходные, колесные «Зузана 2» Самоходные, колесные PzH2000 Самоходный, гусеничный М109 Самоходный, гусеничный «Краб» Самоходный, гусеничный

По словам доктора Джека Уотлинга из RUSI, Украина обнаружила, что, несмотря на то, что системы являются стандартными для НАТО, многие боеприпасы имеют разные требования к взрывателям и боеприпасам, а также разные требования к обучению и поддержке.

[Артиллерийская система] Caesar [Франция] оснащена двигателем Renault, Zusana [Словения] от Tatra и M109 [США] от Detroit Diesel. Обе [САУ] PzH2000 [Германия] и Krab [Польша] используют двигатель MTU 881 Ka-500, являющиеся редким примером общности между предоставленными артиллерийскими системами, однако они используют разные трансмиссии: Renk и Allison соответственно.

САУ «Краб» ВС Польши

Таким образом, требования по обслуживанию каждой самоходной гаубицы различны, как различны процессы и уровень квалификации для каждой системы. Из этого следует, что предоставление такого количества различных артиллерийских систем может создать дополнительные проблемы для ВСУ в ведении войны, которые трудно выдержать.

К счастью, ситуация должна быть иной для бронетранспортеров, поставляемых странами НАТО, большинство из которых - M113. Несмотря на свой возраст, эта платформа поддерживается большим клубом пользователей и производственной линией, которая получила некоторую поддержку благодаря частым обновлениям. Тот факт, что они остаются на вооружении армии США, также обеспечит доступность запасных частей.

Однако тяжелые MRAP [Mine Resistant Ambush Protected — бронемашины, устойчивые к подрыву мин и защищённые от атак из засад] Wolfhound ["Волкодав"] и Mastiff , поставляемые Великобританией, а также гусеничные бронированные машины CVR (T), которые, как ожидается, также будут поставлены, представят дополнительный тип транспортных средств, который необходимо поддерживать.

Достаточно сказать, что ни одна из вышеперечисленных систем НАТО не имеет ничего общего с советским и украинским оружием, составляющим основу арсеналов ВСУ.

Тяжелый бронеавтомобиль Wolfhound типа MRAP

Тот , кто несет все дары

Древнегреческое значение слова "Пандора" понимается как "тот, кто несет все дары". Пандора, конечно, известна тем, что из-за своего любопытства обрушила зло на человечество, оставив надежду в ловушке внутри контейнера, используемого для транспортировки зла. Предоставление военной помощи Украине не избавило от всего мирового зла, однако современная интерпретация мифа, которая стала означать «что-то, что создает много новых проблем, которых вы не ожидали», согласно Кембриджскому словарю, более уместна.

В настоящее время ВСУ сталкиваются с эксплуатацией нескольких типов платформ, включая множество боеприпасов разного калибра, с различными производственными мощностями, а также должны обслуживать и ремонтировать эти платформы, некоторые из которых значительно сложнее, чем другие. Например, требования к топливу и техническому обслуживанию гусеничной самоходной гаубицы, вероятно, выше, чем у колесной системы.

Это сочетается с острой потребностью в боеприпасах, чтобы украинские силы могли противостоять артиллерийскому превосходству России, из-за которого она в настоящее время теряет большое количество личного состава. Из этого следует, что, хотя военная помощь от западных и союзных государств ценна для поддержания военных усилий Украины, для облегчения поддержки и повышения боевой эффективности, вероятно, потребуется некоторая форма рационализации в отношении одного или двух типов транспортных средств, оружия и боеприпасов.

По материалам ресурса defence.nridigital.com

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