Польша закупает наземные самоходные ракетные комплексы с ракетами Brimstone

20 июля 2022 года на церемонии в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши c польским государственным оборонно-промышленным объединением Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) на поставку для Войска Польского перспективных наземных самоходных противотанковых ракетных комплексов нового поколения по программе Ottokar Brzoza, оснащенных управляемыми ракетами Brimstone производства британского отделения европейского объединения MBDA (MBDA UK).

Предположительный облик (возможно условный) колесной боевой машины перспективного польского наземного самоходного противотанкового ракетного комплекса по программе Ottokar Brzoza, оснащенной управляемыми ракетами MBDA Brimstone, с плаката с церемонии утверждения соглашения на их поставку Войску Польскому, 20.07.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

На церемонии Блащак заявил, что первый прототип самоходного комплекса по программе Ottokar Brzoza должен быть готов к концу 2023 года, а серийные поставки должны быть начаты "через три года", то есть в 2025 году. Блащак указал, что "ситуация на Украине стала фактором, сформировавшим развитие программы Ottokar Brzoza, и привела к ускорению переоснащения Войска Польского противотанковыми средствами".

Параметры рамочного соглашения не разглашаются. Входящее в состав PGZ предприятие Huta Stalowa Wola SA (HSW) в свом пресс-релизе сообщило, что "в ближайшее время будут заключены исполнительные контракты, которые позволят начать производство и поставку системы. Эти контракты подтвердят окончательную комплектацию батарейных модулей [комплектов], в соответствии с избранным шасси и выбранной противотанковой ракетой".

Программа Ottokar Brzoza (по имени Оттокара Бжозы-Бжезины, командира 1-го артиллерийского полка Польских легионов Юзефа Пилсудского в 1917-1919 годах) была начата в 2019 году с целью создания и приобретения для Войска Польского перспективного наземного самоходного ПТРК большой дальности. При формальной конкурсности с самого начала очевидным предпочтением польской стороны в качестве основы по программе пользовался ракетный комплекс Brimstone производства британского отделения европейского объединения MBDA (MBDA UK) в варианте наземного пуска, который и был в итоге выбран (видимо, в версии Brimstone 2). В 2019 и в мае 2022 года PGZ подписала соглашения с MBDA UK о совместном продвижении ракет Brimstone по программе Ottokar Brzoza.

Для реализации поставки самоходных ПТРК по программе группа PGZ создала консорциум PGZ-OTTOKAR, в который входят предприятия HSW (производитель боевой машины), Mesko и Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE). Лицензионная сборка ракет Brimstone будет вестись на заводе Mesko при участии WZE.

Ранее PGZ предлагала различные варианты наземных самоходных пусковых установок ракет Brimstone по программе - в частности, в 2019 гоу предлагались варианты гусеничных боевых машин на базе БМП-1 (с 12 пусковыми установками ракет, был продемонстрирован опытно-макетный образец) и на шасси южнокорейской САУ K9 Thunder (с 24 пусковыми установками), позднее предлагались варианты пусковых установки на шасси перспективной польской БМП Borsuk, колесного БТР Rosomak (лицензионный Patria AMV, 8x8) и колесной бронированной машины Zubr (4x4).

Однако в итоге польская армия выбрала более дешевый вариант боевой машины с ракетами Brimstone на базе новой колесной бронированной машины класса MRAP (4x4), представленной входящим в состав PGZ предприятием HSW в сотрудничестве с чешской компанией Tatra Export (дочерняя компания фирмы Tatra Trucks, входящей в состав чехо-словацкого частного оборонно-промышленного объединения Czechoslovak Group). Данная машина была впервые представлена в базовом варианте на польской оборонно-промышленной выставке MSPO-2021 в сентябре 2021 года. и фактически является лицензионным вариантом демонстрируемой уже несколько лет чешской Excalibur Army/Czechoslovak Group машины T815 Patriot MATMMV. Предполагается, что данная машина будет производиться HSW в Польше со сборкой на бывшем автобусном заводе Autosan в Саноке, совладельцем которого HSW является с 2016 года вместе с польской компанией PIT-Radwar, с поставкой шасси компанией Tatra Trucks.

Данная машина HSW в базовой конфигурации имеет полную боевую массу 13 тонн с возможностью ее увеличения до 18 тонн за счет усиления защиты. Вместимость восемь человек, включая двух членов экипажа. Четырехдверный бронекорпус обеспечивает заявленный уровень баллистической защиты STANAG 4569 Level 2-4 и уровень противоминной защиты STANAG 4569 Level 2a / 2b - 3a / 3b (как можно понять, в базовом прототипе обеспечены нижние уровни). Машина может оснащаться дизельным двигателем Tatra (мощностью 300 КВт) или Cummins (270 Квт), и использует автоматическую шестиступенчатую коробку передач Allison 4500SP. Максимальная скорость по шоссе 110 км/ч, запас хода по шоссе до 700 км. Машина имеет регулируемый дорожный просвет от 260 до 430 мм.

В выбранном варианте самоходного ПТРК машина должна иметь подъемную коробчатую бронированную пусковую установку с ракетами Brimstone. На церемонии подписания соглашения пусковая установка была изображена с 12 ракетами (видимо, условно), однако, по данным польских специализированных СМИ, фактически пусковая установка должна иметь восемь ракет. Комплексы должны поставляться польской армии батарейными "модулями" (комплектами). Каждый батарейный "модуль" будет включать восемь боевых машин, а также машину управления командира батареи, две машины управления командиров взводов, две машины артиллерийской разведки, две машины медицинской эвакуации (все должны быть выполнены на едином бронированном шасси 4х4), и две машины транспортировки ракет, одну универсальную передвижную мастерскую по ремонту шасси и одну универсальную передвижную мастерскую по ремонту вооружения и электроники (на шасси польских военных автомобилeй Jelcz).

В польской армии данными комплексами планируется вооружить противотанковые полки, придаваемые каждой из польских дивизий (сейчас дивизий четыре и планируется сформировать еще две). Первые серийные комплексы, по заявлению Блащака, должен будет получить 14-й Сувалкский артиллерийский противотанковый полк (14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego) центрального подчинения, дислоцируемый в Сувалках в пресловутом "Сувалкском коридоре". Сейчас этот полк оснащен старыми советскими боевыми машинами 9П133 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К14П "Малютка-П", выполненными на базе БРДМ-2, а также некоторым количеством современных возимых ПТРК Eurospike/Rafael Slpke-LR.

Ракета Brimstone разработана и производится MBDA UK (изначальным разработчиком выступало ракетное подразделение GEC-Marconi, впоследствии разделенное между ВАЕ Systems и MBDA UK) и первоначально была создана как авиационная. Ракета выполнена с использованием корпуса американской ракеты Hellfire, но использует новые двигатель, боевую часть и головку самонаведения - изначально активную радиолокационного миллиметрового диапазона в диапазоне 94 ГГц , что позволяет реализовать принцип "выстрелил и забыл". Ракета Brimstone при массе 50 кг предназначена для несения самолетами тактической авиации и начала поступать на вооружение ВВС Великобритании в базовом варианте в 2005 году, а с 2008 года - в модифицированном варианте с дополнительным лазерным полуактивным каналом наведения (Dual Mode Brimstone - DMB). Длина ракеты 1,8 м, диаметр корпуса 180 мм. Боевая часть ракеты Brimstone 1 тандемная кумулятивная массой 6,2 кг.

С 2016 года на вооружение поступает ракета Brimstone 2 также с модифицированной двухканальной системой наведения, но за счет применения новых двигателя и боевой части имеющая значительно увеличенную дальность стрельбы (при пуске с реактивного самолета с большой высоты дальность увеличена с 20 до 60 км). C 2018 года начаты испытания ракеты Brimstone 3 с улучшенной системой наведения (c введением дополнительной инерциально-спутниковой коррекции и даталинка),

Фактически в выбранном облике дальность стрельбы ракеты Brimstone с наземной пусковой установки заявляется PGZ "до 12 км". Польша, видимо. должна была стать первым заказчиком ракет Brimstone в варианте наземного пуска, однако ее "опередила" Украина, получившая эти ракеты в порядке военной помощи от Великобритании и с начала мая 2022 года использующая их в боевых действиях против российских войск с импровизированных наземных подвижных пусковых установок на автомобильном шасси.

Церемония утверждения соглашения на поставку Войску Польскому перспективного польского наземного самоходного противотанкового ракетного комплекса по программе Ottokar Brzoza с управляемыми ракетами MBDA Brimstone, 20.07.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

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