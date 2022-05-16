Наземная пусковая установка управляемых ракет Brimstone вооруженных сил Украины

В украинских социальных сетях 12 мая 2022 года была распространена краткая видеозапись со впервые продемонстрированной используемой вооруженными силами Украины наземной пусковой установкой для запуска британских управляемых ракет MBDA Brimstone. На видео с пусковой установки с короткими интервалами выпускается залп из трех ракет Brimstone. Сама пусковая установка выполнена в замаскированном тентовом кузове обычного коммерческого грузового автомобиля (возможно, что ГАЗ "Газель").

Используемая вооруженными силами Украины наземная пусковая установка для запуска британских управляемых ракет MBDA Brimstone, выполненная в замаскированном тентовом кузове коммерческого грузового автомобиля, май 2022 года (с) кадр видео из социальных сетей

Напомним, что боевое применение вооруженными силами Украины против российских войск поставленных Великобританией современных управляемых ракет Brimstone отмечено с начала мая в Запорожкской и Харьковской областях. Однако ранее было неясно, с каких пусковых установок или носителей применяются ВСУ эти ракеты. Хотя Brimstone штатно является авиационной ракетой, однако в последний год все планы их поставок на Украину вращались вокруг корабельного или наземного применения. В данном случае ракеты применяются с подвижной пусковой установки как противотанковые. Украина таким образом стала первым эксплуатантом ракет Brimstone в наземном варианте. Ранее объединение MBDA отрабатывало варианты комплексов с ракетами Brimstone корабельного (комплекс Sea Spear) и наземного базирования, но так и не получила на них контрактов.

Продемонстрированные ранее на фотографиях с Украины обломков ракет Brimstone двигательные отсеки, согласно заводским шильдикам, были изготовлены в США в сентябре 2001 года, а передние отсеки захваченной целой ракеты были изготовлены в США в 2004 году, то есть пока что все примененные ВСУ известные ракеты этого типа относятся к самым первым выпускам Brimstone, и, видимо, переданы из наличия британских вооруженных сил (напомним, что на вооружение ВВС Великобритании ракеты Brimstone начали поступать в марте 2005 года). Данные ракеты в раннем исполнении выполнены с одноканальной системой наведения с активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона. Дальность стрельбы такой ракеты при наземном старте, видимо, не превышает 10-12 км.Стоит указать, что ракета Brimstone является фактически развитием американской ракеты Hellfire, в базовом исполнении (Brimstone 1), оснащаясь носовым отсеком наведения разработки и производства британского отделения европейского объединения MBDA (MBDA UK) с активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона. Особенностью Brimstone является возможность их использования залпом, что и можно наблюдать на распространеном видео. Ракета реализует принцип "выстрелил и забыл", осуществляя самостоятельный захват цели (в первую очередь, бронеобъектов) в заданном районе.

Brimstone при массе 50 кг штатно предназначена для несения самолетами тактической авиации и начала поступать на вооружение ВВС Великобритании в базовом варианте в 2005 году, а с 2008 года - в модифицированном варианте с дополнительным лазерным полуактивным каналом наведения (Dual Mode Brimstone - DMB). Длина ракеты 1,8 м, диаметр корпуса 180 мм. Боевая часть ракеты Brimstone 1 тандемная кумулятивная массой 6,4 кг.

25 апреля 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в Палате общин британского парламента, что Великобритания рассматривает возможность поставки легких противокорабельных ракет "наземного базирования" Brimstone, "которые можно было бы использовать для защиты Одессы от любого вторжения с моря". 27 апреля парламентский заместитель министра обороны Великобритании (в ранге младшего министра) Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания направит Украине "сотни противокорабельных ракет Brimstone для усиления морской обороны", и что эти ракеты прибудут "в ближайшие несколько недель". 3 мая скорую отправку Украине ракет Brimstone подтвердил в выступлении по телеконференции перед Верховной Радой Украины и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Найденная в Запорожской области Украины несработавшая управляемая ракета MBDA Brimstone, переданная Великобританией вооруженным силам Украины, май 2022 года (с) Телеграм-канал "Оружие и история"

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