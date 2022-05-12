Британские ракеты Brimstone применены на Украине

Как сообщают публикации в российских Телеграм-каналах, в начале мая 2022 года на Запорожском направлении было впервые отмечено применение вооруженными силами Украины против российских войск поставленных Великобританией современных управляемых ракет Brimstone. Опубликованы фотографии как двигательного отсека ракеты этого типа, так и упавшей целой несработавшей ракеты.

Найденная в Запорожской области Украины несработавшая управляемая ракета MBDA Brimstone, переданная Великобританией вооруженным силам Украины, май 2022 года (с) Телеграм-канал "Оружие и история"

Неясно, с каких пусковых установок или носителей применяются ВСУ эти ракеты. Хотя Brimstone штатно является авиационной ракетой, однако в последний год все планы их поставок на Украину вращались вокруг корабельного или наземного применения.

Продемонстрированные фотографиях из Запорожской области двигательные отсеки ракет Brimstone, согласно заводским шильдикам, были изготовлены в США в сентябре 2001 года, а передние отсеки захваченной целой ракеты изготовлены в США в 2004 году, то есть обе ракеты относятся к самым первым выпускам Brimstone, и, видимо, переданы из наличия британских вооруженных сил (напомним, что на вооружение ВВС Великобритании ракеты Brimstone начали поступать в марте 2005 года). Стоит указать, что ракета Brimstone является фактически развитием американской ракеты Hellfire, в базовом исполнении (Brimstone 1), оснащаясь носовым отсеком наведения разработки и производства британского отделения европейского объединения MBDA (MBDA UK) с активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона. Все остальные отсеки ракеты Brimstone 1 поставляются подрядчиками из США.

Украина таким образом, видимо, стала первым эксплуатантом ракет Brimstone в наземном варианте. Ранее MBDA UK отрабатывала варианты Brimstone корабельного (комплекс Sea Spear) и наземного базирования, но так и не получила на них контрактов. В 2019 году для вооруженных сил Польши MBDA в партнерстве с польским оборонным холдингом PGZ предложило два проекта вариантов боевых машин наземного комплекса Brimstone в качестве дальнобойного ПТРК - на базе БМП-1 (с 12 пусковыми установками ракет, был продемонстрирован опытный образец) и на шасси южнокорейской САУ K9 Thunder (с 24 пусковыми установками).

Напомним, что еще в октябре 2021 года британские СМИ сообщили, что Великобритания ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone в вариантах корабельного и авиационного базирования, при этом ракеты в корабельном исполнении должны были быть установлены на "патрульных катерах" ВМС Украины. Министерство обороны Великобритании позднее сообщило, что "речь шла о сделке, заключенной в июне", - то есть о подписанном 21 июня 2021 года в Одессе трехстороннем меморандуме британской группы Babcock с министерством обороны Украины и правительством Великобритании относительно ввода в действие при британском содействии и британском финансировании программы Расширения возможностей ВМС Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP). Основой программы UNCEP являлось строительство британской стороной для ВМС Украины восьми больших ракетных катеров по британскому проекту Babcock P50U, с финансированием данной программы в виде британского экспортного кредита. При этом британская сторона предлагала вооружение ракетным Brimstone в корабельном варианте Sea Spear планируемых ракетных катеров проекта P50U, а также 11 наличных катеров ВМС Украины проектов "Гюрза-М" и "Кентавр".

Вопрос о возможности поставок Украине ракет Brimstone был актуализирован после начала российской специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Теперь поставка ракет Brimstone Украине рассматривалась в варианте наземного базирования прежде всего как в качестве легких противокорабельных ракет береговой обороны, а также в качестве противотанкового оружия.

25 апреля 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в Палате общин британского парламента, что Великобритания рассматривает возможность поставки легких противокорабельных ракет "наземного базирования" Brimstone, "которые можно было бы использовать для защиты Одессы от любого вторжения с моря". 27 апреля парламентский заместитель министра обороны Великобритании (в ранге младшего министра) Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания направит Украине "сотни противокорабельных ракет Brimstone для усиления морской обороны", и что эти ракеты прибудут "в ближайшие несколько недель". 3 мая скорую отправку Украине ракет Brimstone подтвердил в выступлении по телеконференции перед Верховной Радой Украины и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как можно судить, направленные на Украину ракеты Brimstone взяты из наличия британских вооруженных сил и, видимо, относятся к первой модификации Brimstone 1 в раннем исполнении с одноканальной системой наведения с активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона. Дальность стрельбы такой ракеты при наземном старте, видимо, не превышает 10-12 км.

Ракета Brimstone разработана и производится MBDA UK (изначальным разработчиком выступало ракетное подразделение GEC-Marconi, впоследствии разделенное между ВАЕ Systems и MBDA UK) и первоначально была создана как авиационная. Ракета выполнена с использованием корпуса американской ракеты Hellfire, но использует новые двигатель, боевую часть и головку самонаведения - изначально активную радиолокационного миллиметрового диапазона в диапазоне 94 ГГц , что позволяет реализовать принцип "выстрелил и забыл". Ракета Brimstone при массе 50 кг предназначена для несения самолетами тактической авиации и начала поступать на вооружение ВВС Великобритании в базовом варианте в 2005 году, а с 2008 года - в модифицированном варианте с дополнительным лазерным полуактивным каналом наведения (Dual Mode Brimstone - DMB). Длина ракеты 1,8 м, диаметр корпуса 180 мм. Боевая часть ракеты Brimstone 1 тандемная кумулятивная массой 6,2 кг.

С 2016 года на вооружение поступает ракета Brimstone 2 также с модифицированной двухканальной системой наведения, но за счет применения новых двигателя и боевой части имеющая значительно увеличенную дальность стрельбы (при пуске с реактивного самолета с большой высоты дальность увеличена с 20 до 60 км). C 2018 года начаты испытания ракеты Brimstone 3 с улучшенной системой наведения (c введением дополнительной инерциально-спутниковой коррекции и даталинка), а ее дальнейшим развитием стала перспективная малогабаритная крылатая ракета SPEAR3.Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании может нести до 18 ракет Brimstone, причем возможен залповый пуск до 12 ракет по различным целям. Ракеты активно и, как заявляется, с большим успехом применялись ВВС Великобритании с 2008 года в военных кампаниях в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Ракеты Brimstone были приобретены Саудовской Аравией для вооружения самолетов Tornado, а Brimstone 2 - заказаны Катаром в рамках контракта на закупку истребителей Eurofighter Typhoon. Сообщалось о планах приобретения ракет Brimstone 2 Германией для оснащения истребителей Eurofighter.

Найденная в Запорожской области Украины несработавшая управляемая ракета MBDA Brimstone, переданная Великобританией вооруженным силам Украины, май 2022 года (с) Телеграм-канал "Оружие и история"

Найденный в Запорожской области Украины отработавший двигательный отсек управляемой ракеты MBDA Brimstone, переданной Великобританией вооруженным силам Украины, май 2022 года (с) Телеграм-канал Kotsnews

Основные отсеки ракеты MBDA Brimstone (Dual Mode Brimstone) и их изготовители (с) Brimstone Missile

Опытный (макетный) образец наземного самоходного ракетного комплекса с управляемыми ракетами MBDA Brimstone на базе БМП-1, представленный объединением MBDA в партнерстве с польским оборонным холдингом PGZ на оборонной выставке MSPO-2019 в Кельце (Польша), сентябрь 2019 года (с) defencereview.gr