Возможная поставка ракет Brimstone на Украину

Как сообщила 21 октября 2021 года британская газета "The Times", со ссылкой в том числе на украинские источники в Лондоне, Великобритания ведет переговоры о продаже Украине малогабаритных управляемых ракет MBDA Brimstone в вариантах корабельного и авиационного базирования. Ракеты в корабельном исполнении должны быть установлены на "патрульных катерах" ВМС Украины - причем из контекста в целом маловразумительного текста неясно, идет ли речь об уже находящихся в составе украинского флота катерах, или о планируемых к поставке ВМС Украины катерах американской (Mk VI) или британской постройки.

Изображение размещения корабельного ракетного комплекса MBDA Sea Spear с ракетами Maritime Brimstone на малом катере (с) MBDA

Министерство обороны Великобритании позднее сообщило информационному агентству РИА Новости, что "в сообщении газеты "The Times" о переговорах Великобритании и Украины по ракетам Brimstone речь шла о сделке, заключенной в июне", - то есть о подписанном 21 июня в Одессе трехстороннем меморандуме британской группы Babcock с министерством обороны Украины и правительством Великобритании относительно ввода в действией реализуемой при британском содействии и британском финансировании программы Расширения возможностей ВМС Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP). Основой программы UNCEP является строительство в счет финансирования британской стороной для ВМС Украины восьми больших ракетных катеров по британскому проекту. Финансирование данной программы должно осуществляться Британским экспортно-кредитным агентством (Export Credits Guarantee Department - ECGD) в виде кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет.

Относительно деталей июньсеого соглашения теперь сообщается, что сделка предполагает поставку Киеву новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава ВМС Украины, создание новых военных баз и продажу Украине двух списанных тральщиков-искателей мин типа Sundown. Исполнение контракта должно было начаться с продажи и установки ракет на новые и находящиеся в эксплуатации патрульные и воздушные платформы, разработки и совместного строительства восьми быстроходных ракетных катеров, создания новых военно-морских баз в Черном и Азовском морях.

Со стороны bmpd укажем, что, видимо, таким образом корабельный вариант ракетного комплекса Brimstone должен стать основой ракетного вооружения восьми планируемых к строительству для ВМС Украины ракетных катеров по проекту группы Babcock на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Применение ракет Brimstone проясняет неоднократное упоминание британскими представителями планов установки на этих ракетных катерах "британского" ракетного комплекса, при том, что сейчас в Великобритании не производятся "полноценные" противокорабельные ракеты.

Напомним, что британская ракета Brimstone разработана и производится британским отделением европейского ракетного объединения MBDA (MBDA UK, изначальным разработчиком выступало ракетное подразделение GEC-Marconi, впоследствии разделенное между ВАЕ Systems и MBDA UK) и первоначально была создана как авиационная. Ракета выполнена с использованием корпуса американской ПТУР Hellfire, но использует новые двигатель, боевую часть и головку самонаведения - изначально активную радиолокационного миллиметрового диапазона, что позволяет реализовать принцип "выстрелил и забыл". Ракета при массе 50 кг предназначена для несения самолетами тактической авиации и начала поступать на вооружение ВВС Великобритании в базовом варианте в 2005 году, а с 2008 года - в модифицированном варианте с дополнительным лазерным полуактивным каналом наведения (Dual Mode Brimstone - DMB).

С 2016 года на вооружение поступает ракета Brimstone 2 также с модифицированной двухканальной системой наведения, но за счет применения новых двигателя и боевой части имеющая значительно увеличенную дальность стрельбы (при пуске с реактивного самолета с большой высоты дальность увеличена с 20 до 60 км). C 2018 года начаты испытания ракеты Brimstone 3 с улучшенной системой наведения (c введением дополнительной инерциально-спутниковой коррекции и даталинка), а ее дальнейшим развитием стала перспективная малогабаритная крылатая ракета SPEAR3.

Истребитель Eurofighter Typhoon может нести до 18 ракет Brimstone, причем возможен залповый пуск до 12 ракет по различным целям. Ракеты активно и, как заявляется, с большим успехом применялись ВВС Великобритании с 2008 года в военных кампаниях в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Ракеты Brimstone были приобретены Саудовской Аравией для вооружения самолетов Tornado, а Brimstone 2 - заказаны Катаром в рамках контракта на закупку истребителей Eurofighter Typhoon.

Корабельный вариант ракеты Brimstone (фактически DMB, затем Brimstone 2) отрабатывался с 2010 года в качестве ракетного комплекса Sea Spear (Maritime Brimstone) для катерного применения, однако до настоящего времени не имел заказчиков, так что, видимо, Украина станет его первым получателем, что позволит довести комплекс до серийного состояния. Комплекс предлагался с 4- и 6-контейнерными наклонными пусковыми установками. Ракета в исполнении Sea Spear практически идентична Brimstone 2, имея двухканальную (активную радиолокационного миллиметрового диапазона и лазерную полуактивную) систему наведения, но дополненную инерциальным блоком. Масса ракеты 50 кг, длина 1800 мм, диаметр 188 мм, боевая часть кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы оценочно не более 12 км.

Что касается возможности поставок Украине авиационных ракет Brimstone, то очевидно, что интеграция этих ракет на самолеты советских типов Воздушных сил Украины потребует значительного объема НИОКР и доработок бортового оборудования самолетов. В то же время нельзя не отметить, что как относительно массовое высокоточное средство борьбы с бронетехникой противника ракеты Brimstone имеют определенный оперативно-тактический смысл для ВВС Украины - если отвлечься от вопроса стоимости эти ракет.

Управляемая ракета MBDA Maritime Brimstone (c) MBDA