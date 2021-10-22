Минобороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине

ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Министерство обороны Великобритании в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения газеты Times о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года, однако в июньском сообщении названия ракет не указывались.

Накануне газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, впервые о продаже в эту страну ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты для военных самолетов. По информации газеты, также обсуждается продажа Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС. Стороны, кроме того, рассматривают поставки ракет Brimstone стоимостью около 138 тысяч долларов для применения с воздуха. Издание подчеркивает, что Brimstone - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу.

"Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года", - завили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании, направив пресс-релиз, опубликованный в июне. На уточняющий вопрос, идет ли в материале Times речь именно об этой сделке и никаких новых сделок не обсуждается, в британском минобороны ответили утвердительно и выразили недоумение, почему об этом решили написать спустя четыре месяца.

В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Документ был подписан борту эскадренного миноносца Defender Королевских ВМС, который тогда находился в Одессе. От Великобритании соглашение подписал заместитель министра обороны по вопросам закупок на нужды поенного производства Джерем Куин, стороны Украины – заместитель министра обороны Александр Миронюк, со стороны бизнеса - исполнительный директор британской ведущей компании в сфере обороной и аэрокосмической промышленности и безопасности Babcock International Дэвид Локвуд.

Согласно данным минобороны, сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава Военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.

Исполнение контракта должно было начаться с таких проектов, как продажа и установка ракет на новые и находящиеся в эксплуатации патрульные и воздушные платформы, включая обучения персонала и инженерную поддержку, разработка и совместное производство восьми быстроходных ракетных кораблей, создание новой военно-морской базы для Украины в Черном море и Азовском море, продажу двух отремонтированных противоминных кораблей класса Sundown.

Точный тип и название ракет не указывается.