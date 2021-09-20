Британские ракетные катера для ВМС Украины

15 сентября 2021 года на проходящей в Лондоне выставке-конференции по оборонным технологиям DSEI-2021 украинский государственный концерн "Укроборонпром" подписал с британской группой Babcock International соглашение о сотрудничестве и совместной реализации украинских военно-морских проектов в рамках британской программы Расширения возможностей военно-морских сил Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP). Одновременно в экспозиции DSEI-2021 группа Babcock впервые представила модель разработанного для ВМС Украины в рамках указанной программы UNCEP проекта большого ракетного катера.

Представленная британской группой Babcock International в экспозиции выставки-конференции по оборонным технологиям DSEI-2021 модель проекта большого ракетного катера для ВМС Украины на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Лондон, 16.09.2021 (с) Harry Lye @harry_lye

Соглашение, подписанное "Укрборонпромом" на DSEI-2021, является исполнительным по отношению к заключенному 21 июня в Одессе трехстороннему меморандуму группы Babcock с министерством обороны Украины и правительством Великобритании относительно британского содействия в развитии ВМС Украины, согласно которому группа Babcock стала главным промышленным подрядчиком и партнером в реализации указанной программы UNCEP, в том числе по проектированию и строительству кораблей для ВМС Украины.

Напомним, что ранее в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию 7 октября 2020 года министры обороны Украины Андрей Таран и Великобритании Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. В том числе в меморандуме отражено положение по привлечению финансирования в интересах военно-морских сил Украины Британским экспортно-кредитным агентством (Export Credits Guarantee Department - ECGD) в виде кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет. Подписанный 21 июня 2021 года трехсторонний меморандум правительства Великобритании, британской группы Babcock и министерства обороны Украины ввел в действие соглашение от октября 2020 года, дав старт реализуемой при британском содействии и британском финансировании программы Расширения возможностей ВМС Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP).

Основой данной программы UNCEP является строительство в счет финансирования британской стороной для ВМС Украины восьми больших ракетных катеров по британскому проекту. Первоначально сообщалось, что два первых ракетных катера должны быть построены на территории Великобритании, а шесть - на судостроительном предприятии на Украине, однако, по более поздним сообщениям, схема предполагается уже как "4 + 4". Группа Babcock выступает генеральным подрядчиком по проектированию и строительству эих ракетных катеров.

Также по данной программе, согласно публикациям СМИ, предлагается создание с британским участем двух пунктов базирования ВМС Украины (видимо, в Очакове и Бердянске), приобретение Украиной двух выведенных из состава ВМС Великобритании тральщиков-искателей мин типа Sandown, и даже, как сообщается, изучается возможность достройки для ВМС Украины при участии группы Babcock остающегося с 2011 года в недостроенном состоянии в Николаеве корвета "Володимир Великий".

Относительно основной части программы UNCEP сообщалось, что, согласно пожеланиям министерства обороны Украины, планируется постройка восьми больших ракетных катеров с длиной не менее 50 метров и водоизмещением (видимо стандартным) от 400 тонн, при скорости полного хода от 40 до 45 узлов. Катера должны нести ударное вооружение в виде восьми противокорабельных ракет, или иностранного производства, или украинского типа "Нептун" - когда работы по корабельному варианту последних будут завершены. Как можно понять, реально британская сторона не рассматривает возможность установки ракет "Нептун" на катера, а намерена реализовать британское решение. Можно предположить, что в качестве планируемых противокорабельных ракет британскими проектантами рассматриваются в классе малой дальности перспективные британо-французские ракеты MBDA Sea Venom (хотя их вариант корабельного базирования пока существует только в проекте), а большой дальности - ракеты Kongsberg NSM, которые, видимо, рассматриваются в качестве наиболее вероятной будущей ПКР и для ВМС Великобритании.

Представленный теперь на DSEI-2021 группой Babcock облик ракетного катера для ВМС Украины основывается на проекте малого патрульного корабля Protector 50 с длиной корпуса 50 метров. Малые патрульные корабли семейства Protector в вариантах проектов Protector 50 и Protector 70 (цифра означает длину корпуса в метрах) были впервые представлены Babcock на выставке DSEI-2017, но до настоящего времени известные заказы на них отсустствовали.

Выбор проекта малого патрульного корабля Protector 50 в качестве основы для ракетного катера заставляет усомниться в возможности достижения им ранее требуемой украинской стороной скорости 40-45 узлов, и, по всей видимости, скорость будет ограничена порядка 30 узлов.

В продемонстрированном на DSEI-2021 облике ракетный катер имеет вооружение в составе восьми контейнерных пусковых установок противокорабельных ракет (судя по облику контейнеров - Kongsberg NSM), вертикальной пусковой установки на четыре зенитные управляемые ракеты малой дальности неясного типа (возможно, MBDA VL MICA), кормовой пусковой установки зенитных управляемых ракет ближнего действия (возможно, одного из корабельных вариантов комплекса с использованием ракет переносного ЗРК MBDA Mistral), 76-мм артиллерийской установки Leonardo Super Rapid, двух пулеметных установок.

Впрочем, неясно, насколько состав вооружения катера является окончательным, что подчеркивается выставленными рядом с моделью другими вариантами вооружения - в частности, как можно судить, вместо 76-мм артиллерийской установки Leonardo Super Rapid предлагаются 57-мм артиллерийская установка ВАЕ Systems Bofors Mk 110 или 40-мм ВАЕ Systems Bofors Mk 4, а вместо кормовой пусковой установки ЗРК - некий малокалиберный дистанционно управляемый боевой модуль или два типа легких пусковых установок ЗРК других типов.

На DSEI-2021 директор по корпоративным связям группы Babcock Джон Хауи заявил, что переговоры с украинской стороной "по официальным контрактам достигли критической фазы" и что соглашения могут быть формализованы до первого квартала 2022 года. Он также сообщил, что с Украиной "ведется работа по современному фрегату", которая может привести к "возрождению предыдущей украинской программы" (видимо, имеется в виду достройка корвета "Володимир Великий") или к экспорту на Украину фрегата проекта Arrowhead 140 (по которому для ВМС Великобритании планируется построить пять фрегатов типа 31).

Представленная британской группой Babcock International в экспозиции выставки-конференции по оборонным технологиям DSEI-2021 модель проекта большого ракетного катера для ВМС Украины на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Лондон, 16.09.2021 (с) Harry Lye @harry_lye