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Для украинских вооружённых сил на Западе начали изготовление надувных макетов военной техники. Если ранее в Киеве пытались высмеивать использование надувных «танков, РСЗО и ЗРК» российской армией, то теперь сами пришли к выводу об эффективности таких средств для введения в заблуждение разведки.

Поступает информация о том, что теперь промышленность Чехии начала производство надувных имитаций артиллерии и РСЗО натовского образца.

С недавних пор такая имитация от украинской стороны была замечена в зоне проведения российской специальной военной операции. В первую очередь речь идёт о надувных универсальных ракетных установках «Хаймарс» и о гаубицах M777 американского производства.

На предприятии в Чехии подтвердили изготовление муляжей для украинских войск. При этом отмечено, что «в своих отчётах российское министерство обороны заявило об уничтожении примерно на 40% больше HIMARS, чем их было поставлено Киеву, именно по причине использования ВСУ пошитых в Чехии надувных муляжей».

Пошивом каркасов имитации натовской военной техники на чешской швейной фабрике занимаются в основном женщины. Потом продукция отправляется в специальный военный ангар, где проводятся испытания воздухом.

Как хорошо известно, чешские предприятия в годы Второй мировой войны активно производили оружие и военную технику в интересах нацистской Германии. После это было «объяснено» тем, что производство шло из-за нацистской оккупации - мол, иначе не могли... всё под дулами автоматов... Получается, что и сегодня производство в интересах киевского нацистского режима идёт по той причине, что Чешская Республика находится под оккупацией? Или это всё-таки норма для Чехии…