Войти
Военное обозрение

На чешской фабрике: Минобороны РФ заявило об уничтожении на 40 процентов HIMARS больше, чем поставлено ВСУ, так как мы шьём надувные макеты

152
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Для украинских вооружённых сил на Западе начали изготовление надувных макетов военной техники. Если ранее в Киеве пытались высмеивать использование надувных «танков, РСЗО и ЗРК» российской армией, то теперь сами пришли к выводу об эффективности таких средств для введения в заблуждение разведки.

Поступает информация о том, что теперь промышленность Чехии начала производство надувных имитаций артиллерии и РСЗО натовского образца.

С недавних пор такая имитация от украинской стороны была замечена в зоне проведения российской специальной военной операции. В первую очередь речь идёт о надувных универсальных ракетных установках «Хаймарс» и о гаубицах M777 американского производства.

На предприятии в Чехии подтвердили изготовление муляжей для украинских войск. При этом отмечено, что «в своих отчётах российское министерство обороны заявило об уничтожении примерно на 40% больше HIMARS, чем их было поставлено Киеву, именно по причине использования ВСУ пошитых в Чехии надувных муляжей».

Пошивом каркасов имитации натовской военной техники на чешской швейной фабрике занимаются в основном женщины. Потом продукция отправляется в специальный военный ангар, где проводятся испытания воздухом.

Как хорошо известно, чешские предприятия в годы Второй мировой войны активно производили оружие и военную технику в интересах нацистской Германии. После это было «объяснено» тем, что производство шло из-за нацистской оккупации - мол, иначе не могли... всё под дулами автоматов... Получается, что и сегодня производство в интересах киевского нацистского режима идёт по той причине, что Чешская Республика находится под оккупацией? Или это всё-таки норма для Чехии…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.09.2022
Американские арсеналы пустеют
20.06.2022
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
30.05.2022
Одесский привоз, киевский конфуз и польский аншлюс
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева