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ТАСС

Шойгу: ВС РФ целенаправленно уничтожают направляемое Киеву западное вооружение и технику

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Уничтожение огневой позиции американской 155-миллиметровой гаубицы M777
Уничтожение огневой позиции американской 155-миллиметровой гаубицы M777.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

По словам министра обороны, только с начала года войсками РФ было поражено 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России целенаправленно уничтожают направляемое Украине западное вооружение и военную технику, за три прошедших месяца российские войска уничтожили 59 артсистем М777. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику - как на боевых позициях, так и на этапе перевозки", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Как уточнил глава российского военного ведомства, только с начала 2023 года российскими войсками было поражено 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии. 

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Шойгу Сергей
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