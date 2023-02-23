Единственный действующий на данный момент авианосец Великобритании отправился на учения без истребителей на борту

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Единственный действующий авианосец Великобритании, HMS Queen Elizabeth, отправился на месячную тренировку без истребителей на борту, пишет Daily Mail. HMS Prince of Wales, в настоящее время проходит ремонт в сухом доке в Шотландии и остаётся не действующим.

По данным издания, корабль, строительство которого было завершено в 2017 году, покинул Гленмаллан в Шотландии 13 февраля 2023 года без эскадрильи истребителей F-35.

В материале говорится, что британское Минобороны отрицает связь между учениями «пустого авианосца» и запланированным сокращением расходов в армии. В ведомстве утверждают, что в ходе текущих маневров самолеты F-35 приземляются на авианосец, совершая взлет с баз Королевских ВВС.

Между тем, как пишет издание, вышеупомянутое решение уже подверглось критике. В частности, экс-глава Королевского военно-морского флота адмирал лорд Уэст усомнился в способности Великобритании реагировать на мировые события в неспокойные времена.

Если у него (авианосца) нет полного снаряжения, то это уже не шутка. Нет смысла содержать удивительно боеспособный корабль, если у него нет основного оружия, которое он может использовать в бою. Весь смысл покупки F-35 заключался в том, что это будет палубный самолет. Когда вы занимаетесь подобной авиацией, вам нужно постоянно практиковаться

- объяснил высокопоставленный военный.

Со слов адмирала лорда Уэста, на борту авианосца всегда должно быть не менее 12 самолетов F-35, при том, что он может принимать до 40.

В статье также говорится, что бывший командир ВМС выразил серьезную обеспокоенность по поводу уровня наличия боеприпасов в стране. Точнее, достаточно ли их у британцев осталось в наличии из-за передачи имеющихся запасов Украине.

Если бы мы внезапно стали участниками крупного конфликта, у нас бы очень быстро закончились боеприпасы. Я полагаю, что на складах сегодня довольно мало некоторых типов противотанковых систем и некоторых зенитных систем

- заявил адмирал лорд Уэст.