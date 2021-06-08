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РИА Новости

"Покажем им, кто тут главный": НАТО перебрасывает на Украину войска

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Американские военные на Яворивском полигоне
Американские военные на Яворивском полигоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Тысячи солдат, сотни единиц техники, десятки самолетов и кораблей — Украина готовится к совместным с НАТО учениям Sea Breeze 2021, крупнейшим за многие годы. В Москве уверены: кроме проверки боеготовности войск, Пентагон преследует и другие, скрытые цели.

Очевидная цель

Учения Sea Breeze проводятся на территории Украины практически ежегодно с 1997-го. Однако так много участников еще не было. Совместно с ВСУ тренироваться будут солдаты и офицеры из 27 государств, преимущественно входящих в НАТО. Всего, согласно официальным пресс-релизам украинского военного ведомства, в маневрах задействуют около четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, 30 самолетов и вертолетов, а также более 100 единиц наземной техники.

Формальная цель — наладить взаимодействие украинской армии с войсками НАТО. По сценарию, коалиционную группу привлекут к "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью "незаконных вооруженных формирований", которым "власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку". Не нужно быть политологом, чтобы понять: "незаконные формирования" — это подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР.

Морская составляющая учений нацелена на формирование и слаживание многонационального корабельного соединения, организацию взаимодействия флота с сухопутными войсками и авиацией, применение морского десанта. На суше займутся штабным планированием операций по стандартам НАТО, переброской сил и средств, отработкой наступления на приморском направлении. Авиация будет вести воздушную разведку, наносить удары по целям, а также перевозить войска и грузы.

Открытие международных украинско-американских учений Sea Breeze 2019

Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Маслов

Маневры проведут в два этапа. В рамках первого, стартующего 28 июня, развернут пункты управления и связи, спланируют операции, сформируют отряды боевых кораблей и перебазируют авиацию на аэродромы рассредоточения. На втором этапе войска союзников будут бить по надводным и подводным кораблям условного противника всеми доступными огневыми средствами, атаковать наземные цели, а также организовывать противовоздушную и противолодочную оборону.

Ставка на спецназ

Все это не может не беспокоить Москву, ведь активная фаза учений пройдет в непосредственной близости от российских границ. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, военное ведомство будет пристально следить за Sea Breeze и адекватно реагировать на складывающуюся обстановку.

"Учения будут проводиться на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах, — отметил Конашенков. — Более того, НАТО под прикрытием маневров планирует доставить на Украину современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено ВСУ и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях".

Генерал подчеркнул: хотя учения по статусу и названию — морские, истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

Украинский спецназ

Источник изображения: © AP Photo / Olga Ivashchenko

Известно, в частности, что будут отрабатывать взаимодействие подразделений спецназа различных государств при совместном выполнении задач, их десантирование с парашютами и по-штурмовому — с вертолетов, а также высадку бойцов сил специальных операций на необорудованное побережье. В Киеве неоднократно заявляли о готовности ССО вести боевые действия в "оккупированном" Крыму. Очевидно, западные союзники хотят проверить это на практике.

Демонстрация силы

Sea Breeze — не единственный в последнее время провокационный выпад НАТО против России в Черноморском регионе.

Так, 28 мая у берегов Португалии стартовали военно-морские учения Steadfast Defender, которые в ближайшее время должны переместиться в Черное море. Флагман объединенной эскадры — британский авианосец Queen Elizabeth, для которого этот дальний морской поход стал первым, а всего в маневрах принимают участие около двух десятков кораблей.

Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании

Источник изображения: © U.S. Navy / Liz Wolter

По мнению британской газеты Daily Mail, эти учения специально приурочили к российско-американским переговорам на высшем уровне, запланированным в Женеве на середину июня. Издание считает, что перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена НАТО намеренно демонстрирует военно-морскую мощь, подавая тем самым Кремлю определенные сигналы.

При этом в Североатлантическом альянсе вновь клятвенно заверяют, что маневры не имеют к России никакого отношения, а направлены лишь на укрепление влияния Запада в регионе. Однако британские журналисты констатируют: это демонстрация силы. Вряд ли Брюссель просто так отправил бы в Черное море мощную эскадру и девять тысяч военнослужащих. Неудивительно, что на подобные действия сильнейшего военного блока планеты приходится реагировать. Причем зачастую зеркально.

В июне началась активная фаза подготовки к совместным российско-белорусским учениям "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Армии двух стран будут отрабатывать отражение вторжения войск вероятного противника на территорию Союзного государства — в частности, совместные действия штурмовых групп на урбанизированной территории.

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