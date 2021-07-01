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В США рассказали о «пробивающем дыру» в российском корабле F-35B

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Источник изображения: Фото: Matthew Freeman / Reuters

Истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II, летавший рядом с российскими кораблями в Средиземном море, в частности, сторожевым фрегатом Адмирал Макаров проекта 11356Р, не вооружен противокорабельными ракетами, рассказывает американский журнал Forbes.

«Это не значит, что этот вариант [истребителя F-35 Lightning II] не может потопить русский фрегат, если уж на то пошло. Планирующая бомба с GPS-наведением пробьет дыру в корпусе так же надежно, как и ракета», — пишет издание.

Ранее украинское информационно-консалтинговое агентство Defence Express заявило, что F-35B Lightning II, взлетевший с британского авианосца Queen Elizabeth в Средиземном море, отработал атаку и дальнейшее «условное уничтожение» кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

Таким образом в Forbes и Express прокомментировали совместные июньские учения ВМФ и Воздушно-космических сил России в Средиземном море, которые проходят рядом с британской авианосной ударной группировкой, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.


Иван Потапов

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
1135 Буревестник
Авианосец
Военные учения
Истребитель 5 поколения
ОБСЕ
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