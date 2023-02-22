Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне

17-19 февраля в Германии прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Главной темой конференции являлся конфликт на Украине и его глобальное влияние на т.н. «мировую безопасность».

В общем и целом, на Международной конференции по безопасности можно выделить следующие нарративы стран коллективного Запада (блока НАТО): необходимость дальнейшей милитаризации альянса, военная, финансовая, а по своей сути, и идеологическая поддержка украинского нацистского режима, очередные тщетные попытки переписать мировую историю, «трибунал» над Россией. Основная позиция Запада – необходимость продолжения войны с Россией исключительно руками украинских нацистов.

В ходе Мюнхенской конференции стоит отметить выступление эстонского премьер-министра Каи Каласс, которая вновь заговорила о «трибунале» над руководством Российской Федерации, а также о необходимости привести к «ответственности» всех россиян без исключения.

По её мнению, народ России, в отличие от Эстонии, якобы заражён имперским мышлением. Россияне, по ее мнению, уже успели переписать историю. В частности, Каллас возмутилась учебниками истории России, которые, в разрез с эстонской идеологией, описывают события Второй мировой войны, где присущи подвиги советского народа, зверства нацистской Германии, огромные потери Советского Союза от рук немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что эстонского политика не устраивают даже праздники в России – святой для каждого русского человека День Победы.

«Надо решить вопрос ответственности в отношении России. После Второй мировой войны были Нюрнбергский трибунал, Токийский трибунал, нацистские преступления были осуждены по всему миру. Немецкий народ узнал о преступлениях, и это изменило его менталитет. Таких вещей не было в отношении России, они себя определяют в категориях империи, имперского мышления, им нравятся диктаторы», – заявила Каллас в Мюнхене.

Очевидно, что такое заявление эстонского политика свидетельствует о наличии циничных двойных стандартов у всего коллективного Запада, намерении поменять менталитет русского человека. Как видим, через европейских марионеток, США всеми силами пытается ослабить, а затем подчинить себе Россию и русские народы, чтобы в конечном итоге должно привести Россию к разоружению и дальнейшему её развалу и порабощению.

Стоит в очередной раз кратко привести историческую справку, чтобы разъяснить Нюрнбергский и Токийский процессы, которые велись над фашистами и результаты, которых решила переписать Каллас.

Нюрнбергский процесс – первый и ключевой из серии судебных процессов над военными преступниками нацистской Германии. В ходе процесса, открывшегося 20 ноября 1945 г., перед беспрецедентным судебным органом – Международным военным трибуналом (МВТ) из восьми судей, представлявших четыре страны антигитлеровской коалиции, группе бывших руководителей нацистской Германии были предъявлены обвинения в преступлениях. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военное преступление) и заговор с целью совершения данных преступных действий. Аналогично проходил и Токийский процесс.

Теперь, думаю, стоит напомнить и о биографии эстонского премьера, у которой дед Эдуард Алвер якобы боролся за независимость Эстонской ССР, стал первым в истории эстонского государства руководителем вспомогательной военизированной полиции, которая занималась подпольной деятельностью под руководством фашистов. Такие подразделения создавались не только в Прибалтике, они были и в Беларуси, и в Украине и других странах Восточной Европы.

Чтобы окончательно развеять миф о разумности политики коллективного Запада и понимании происходящих сегодня мировых политических процессов, стоит привести ещё один пример – голосование за проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, который, по своей сути, является основой политики сегодняшней Украины и многих других стран коллективного Запада. Так, 15 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Примечательно, что «За» проголосовали 120 стран, «против» высказались 50 (страны, воевавшие на стороне Гитлера плюс англосаксонский мир), «воздержались» – 10.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как мировой фашизм возродился и пытается взять свой реванш. Его цели и задачи, по сравнению с предыдущей Мировой войной не поменялись – понятия «геноцида народов» и способы его реализации остались прежними, в своей сущности, все сводится к подчинению и уничтожению «не арийских» народов.

Сергей Острына