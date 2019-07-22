Содружество чужих форпостов

Пора развернуть внешнюю политику России в сторону соседей

В обществе продолжается обсуждение новой оборонной концепции. Действительно, под воздействием научных открытий и новых технологий происходят фундаментальные сдвиги в военном деле. Ничего необычного в этом нет. Испокон веков средства вооруженной борьбы, ее стратегия и тактика изменялись по мере развития науки и техники. Между тем некоторые устоявшиеся столетиями элементы национальной безопасности остаются незыблемыми. К их числу относится проблема отношений с сопредельными странами.

Наши предки энергично отодвигали границы, чтобы обезопасить страну от волн захватчиков, которые то и дело накатывались на Россию. Стратегические последствия борьбы Петра I за выход к Балтийскому морю, походы Екатерины II на юг с завоеванием Крыма имели огромное историческое значение. Можно вспомнить освободительные рейды Красной армии в Западную Белоруссию и на Западную Украину, в Бессарабию, а также вступление в Прибалтику. Эти решительные действия руководства СССР во главе со Сталиным создали предполье глубиной 300–400 километров, на преодоление которого гитлеровцы потратили драгоценные недели и месяцы летом 1941 года. Немцы добрались до Москвы изрядно измотанными уже в начале зимы.

Крах блицкрига был во многом предопределен именно наличием предполья, созданного на западе до войны. С другой, восточной стороны СССР, республики Средней Азии и Закавказья служили мощным тылом Красной армии, поставляя продовольствие и солдат, размещая эвакуированные предприятия, госпитали, военные училища.

Что русские цари, что руководители СССР прекрасно понимали значение дружественного ближнего окружения для обороноспособности страны. А вот силы, которые пришли к власти в 1991 году, резко порвали с многовековой тенденцией к "собиранию земель", к окружению исторической России поясом дружественных народов. На карте мира вместо единого государства одномоментно возникло 15 стран. Причем лишь Прибалтика откровенно стремилась к независимости. Республики Средней Азии и Закавказья, прекрасно понимая преимущества жизни в мощном государстве, отнюдь не торопились вываливаться из него. И только Беловежские соглашения, формально разрушившие СССР, привели к тому, что все, включая тех, кто и хотел бы остаться в составе единого государства, были из него вытолкнуты.

Расплата за инертность

Через десять лет после разрушения Советского Союза вместо предполья мы получили вступление в НАТО Латвии, Литвы и Эстонии. Так страны, игравшие важнейшую роль в системе обороны нашей страны, превратились в плацдарм для вторжения в Россию. НАТО пришло на прекрасно подготовленную почву: огромная военная инфраструктура, доставшаяся прибалтам от СССР – аэродромы, порты, склады, полигоны, военные городки и много еще чего, была модернизирована и сейчас способна быстро принять войска НАТО. Подлетное время ударной авиации до Петербурга и других городов России сократилось до нескольких минут.

“ Естественные рынки стран Прибалтики не на Западе, а в России. Так что этот ломоть не такой уж отрезанный ”

Можно ли было удержать Прибалтику от вступления в НАТО? Конечно. С учетом того, что весомую часть населения этих республик составляли русские, несложный набор политических и иных мер мог вполне привести к нейтральному по крайней мере статусу Прибалтики. Не хватило политической воли…

Сегодня вопреки распространенному мнению положение в Прибалтике аховое. Внешнее благополучие держится на огромных займах Евросоюза. Сейчас ЕС резко сокращает финансирование, а тут подходит время гасить старые кредиты. Платить особо нечем, ибо созданная во времена СССР промышленность сознательно уничтожена, а продукция сельского хозяйства Европе не нужна. Естественные, исторические рынки стран Прибалтики находятся не на западе, а на востоке, в России. Так что этот ломоть может оказаться не таким уж и отрезанным. Если серьезно заниматься…

Другие бывшие республики СССР вошли в состав СНГ. Казалось бы, союзники и подвохов с их стороны ожидать не приходится. На поверхности все выглядит достаточно гладко. То и дело проходят встречи в верхах, конференции, переговоры, создаются межгосударственные объединения. Шуму много. Но на деле эти страны чем дальше, тем сильнее дрейфуют от России в направлении других мировых центров силы. Экономические связи рушатся. Объемы товарооборота падают.

Первые колокола тревоги прозвучали, когда Киргизия и Узбекистан согласились на создание у них баз ВВС США. Впоследствии американцы оттуда ушли, но, как говорится, осадочек остался. Колокола были восприняты в Москве как легкие звоночки. В отсутствие целостной политики по СНГ в последние годы выявилось намерение наших партнеров в Средней Азии и Закавказье диверсифицировать их внешние связи. Даже в закупках оружия и обучении военных кадров, что всегда было одним из краеугольных камней СНГ. Наши соседи начали приобретать натовскую технику и готовить офицеров в США и других странах альянса.

В последние годы все стало сыпаться особенно сильно. Сначала Украина, затем Армения, дальше – особенно неожиданно – возникли серьезные трения с Белоруссией. Грузия превратилась фактически в колонию США. За штукатуркой помпезных встреч и государственных визитов в наших отношениях со странами Содружества уже давно кроются весьма серьезные трещины.

Принято считать, что если у нас есть внутренние проблемы, то уж во внешней политике мы идем победной поступью. На самом деле успехи довольно скудные. Можно говорить лишь об эффективных действиях Российской армии в защиту Сирии от банд террористов, энергично поддерживаемых нашими "партнерами" в Вашингтоне.

Конечно, удары российской авиации и флота сыграли весьма существенную роль в разгроме "Исламского государства" (запрещенного в РФ). Мы обязаны отдать должное мастерству и мужеству наших летчиков, моряков, артиллеристов, спецназовцев, саперов, связистов, медиков, представителей других воинских специальностей. Именно их знания, опыт и самоотверженность помогают восстановить престиж нашей страны как великой державы, способной защитить интересы свои и союзников в любой точке земного шара.

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Но нельзя забывать, что тяжесть сухопутных боевых действий, а судьбы любой войны решаются именно на земле, вынесли на себе сирийские войска, части стражей исламской революции и другие воинские формирования из Ирана, добровольцы-шииты из Ирака, Ливана и других стран, отряды курдов.

Да, конечно, Крым. Возвращение полуострова в состав России вызвало мощный всплеск патриотических чувств. Однако знаю достоверно (был в группе депутатов Государственной думы от КПРФ, прибывшей в Симферополь в самый разгар бурных событий 24–26 февраля 2014 года), что это было подлинно народное восстание против бандеровской хунты в Киеве. Конечно, поддержка Российской армии имела большое значение. Но решающую роль сыграл подъем самих крымчан (без всякой политической помощи на тот момент со стороны Москвы).

Между тем возвратом Крыма и операцией в Сирии перечень внешнеполитических успехов исчерпывается. Дальше цепь неудач, провалов и полупровалов. Особенно в отношениях с ближайшими соседями. Причина негативных тенденций кроется в первую очередь в неверном выборе международных приоритетов России, в неспособности или нежелании архитекторов внешней политики РФ использовать бесчисленные человеческие связи, испокон веков объединяющие нас.

Начнем с Украины. Здесь подлинная внешнеполитическая катастрофа. Довести до того, что братский народ стал чуть ли не главным врагом России, нужно умудриться. Сказалось полное пренебрежение той самой "мягкой силой", о которой так много говорят, но крайне редко используют. Зато ее эффективно применяют наши "партнеры", вложившие на Украине только официально пять миллиардов долларов в систему "общественных", а по сути антироссийских фондов, групп, "исследовательских центров", газет, журналов и телеканалов.

В Москве не знали о создании такой сети? Или не хотели знать? Скорее второе. Внешнеполитические ведомства для того и существуют, чтобы предупреждать руководство страны о нарастании негативных тенденций в отношении с любой страной, особенно соседней. Однако в Москве возобладало высокомерие. Мол, с украинскими элитами у нас все налажено, совместный бизнес процветает, так что интриги Госдепа и ЦРУ не стоят внимания. А настроения народа можно вообще игнорировать.

Не получилось. В итоге – майдан, который из проявления народного возмущения дикой коррупцией мнимо "пророссийского" Януковича был умело переведен в операцию по смене режима. В кресла в Киеве были посажены западные марионетки с откровенно бандеровско-фашистской сущностью. Дальше началась карательная операция на востоке Украины, призванная подавить все пророссийские настроения в этом обширном регионе.

А они были исключительно сильны. Если бы власть РФ проявила политическую волю, не пришлось бы строить Крымский мост. Население Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Одесской, Запорожской и других областей было настроено на возвращение в состав России. Однако в Москве предпочли созерцать, как банды наемников из Западной Украины крушат любые проявления добрых отношений с Россией.

Со скрипом помогли Донецкой и Луганской народным республикам устоять перед вторжением карательных отрядов бандеровской хунты. Но 10 тысяч жертв среди мирного населения (это только по официальным данным) – не слишком ли высокая цена нерешительности в отношении Донбасса. И губительная неопределенность сохраняется до сих пор. Хотя ясно, что Минские соглашения мертвы.

Фундаментальные трещины

В отношениях с Украиной (как в случае с Крымом) именно военные, а не дипломаты – основной инструмент защиты интересов России. Группировка наших войск вблизи ДНР и ЛНР и главное – готовность применить силу в случае интервенции киевско-бандеровской хунты (а вовсе не бесконечные стенания политиков вокруг Минских соглашений) обеспечивают спокойствие наших южных границ.

“ Во власть приходит поколение, которое училось в западных странах и говорит по-английски лучше, чем по-русски ”

Почему так важны отношения с Украиной? Не только потому, что там самый близкий нам славянский народ (Киев – мать городов русских). Здесь отчетливо проявляется фундаментальное противоречие внешней политики России: недооценка значения связей с соседями и переоценка отношений с Западом.

Страны СНГ и Прибалтики находятся на дальней периферии внешней политики РФ. Каждый чих Трампа, Меркель, Макрона тщательно анализируется оравой экспертов, делаются официальные заявления, пресса дрожит от возбуждения, обсуждая извивы политики США, Англии, Франции, Германии, Японии.

С нашими ближайшими соседями по-иному. Конечно, народ симпатизирует Лукашенко, ненавидит Порошенко, знает о Назарбаеве и Алиеве. Но многие ли в России способны назвать имена лидеров Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии? И это не просто проявление невежества обывателя. Это отражение второстепенности наших соседей во внешнеполитической системе России. А мы еще негодуем по поводу создания баз НАТО в Прибалтике, в Грузии и на Украине.

Между тем ожидать от американцев готовности к каким-либо компромиссам было бессмысленно изначально. Несколько десятилетий унизительных попыток убедить западные элиты, что российская олигархия – часть глобальной, завоевать роль хотя бы младшего партнера закончились жесткими экономическими санкциями.

По-иному и быть не могло. Наши предки сдерживали экспансию Европы на восток. Поэтому движущей силой ее политики испокон веков было стремление подавить или даже уничтожить Россию. Збигнев Бжезинский на этот счет говорил: "Не надо морочить себе и людям голову: мы, Запад, боролись не с коммунизмом, а с исторической Россией, как она ни называлась".

До поры до времени Запад маскировал это вековое стремление имитацией дружественных чувств к российской элите через включение, например, в разнообразные элитные клубы типа "Большой семерки". Однако подспудно через многочисленных друзей Запада в верхушке РФ продолжалось разрушение России как промышленной, научной и культурной державы. Этот процесс зашел далеко. И он не закончился.

Часть правящей группировки, прежде всего силовая и внешнеполитическая, начала понимать угрозы России. Отсюда действия (Крым, Сирия), которые вызвали взрыв злобы на Западе. Там поняли, что Россия выходит из-под контроля. Но этот "выход" непоследователен. С одной стороны, меры по укреплению обороноспособности страны показывают, что нарастание внешней угрозы ощущается на самых верхних этажах Кремля. Особенно после расправ над Милошевичем, Хусейном и Каддафи.

С другой – сопротивление этому курсу продолжается. Прозападный экономический блок правительства РФ утверждает, что выход из кризиса возможен только через восстановление дружественных (читай – подчиненных) отношений с Западом, сокращение расходов на оборону, прекращение поддержки союзников (Белоруссии, Сирии и других). Ясно, что возрождение и укрепление связей с соседними братскими народами в планы этих влиятельных сил не укладываются.

Какими должны быть приоритеты нашей внешней политики? Вернемся к тому, с чего начали. Расширяя контакты с дальним зарубежьем, нужно прежде всего позаботиться о добрых отношениях с соседями. Разрыв столь же многовековых хозяйственных, кооперационных связей между предприятиями СНГ и Прибалтики с Россией привел к падению экономики каждой из наших стран. Огромные рынки Содружества захвачены внешними игроками.

За пределами России, прежде всего в СНГ и Прибалтике, живут около 25 миллионов наших соотечественников. Русские – самый разделенный народ в мире. Это наша боль и беда. Однако национальные диаспоры всегда используются государствами для защиты своих интересов. Достаточно напомнить, насколько эффективно это делает Китай. А наши соотечественники отнюдь не пользуются излишним вниманием государственных органов РФ.

Русский язык, организация его изучения в зарубежных странах – один из важнейших механизмов влияния. Однако ассигнования на эти цели мизерны. Советские культурные центры (где шли фильмы на русском и работали языковые курсы) были почти во всех странах мира. Сегодня культурные центры РФ за рубежом можно пересчитать по пальцам. И лишь недавно пообещали выделить семь миллиардов рублей на продвижение русского языка. Между тем одна лишь Польша и только для Белоруссии выделяет до 10 тысяч стипендий в год. Россия на весь мир, включая страны СНГ, до последнего времени выделяла 15 тысяч стипендий. Сейчас говорят о 50 и даже 70 тысячах. На весь мир – капля в море.

Почему наши "партнеры" содержат в странах СНГ и Прибалтики огромные посольства и резидентуры своих спецслужб? Почему, как и на Украине, создают сети "общественных организаций", курсов английского языка, исследовательских центров? Им доллары, евро, фунты девать некуда? Нет, деньги они считать умеют. Значит, долгосрочные инвестиции в политические и экономические процессы в СНГ окупаются.

Франция формально ушла из Африки, предоставив независимость своим колониям, более полувека назад. Но сегодня половина передач главного новостного канала "Франс-24" посвящена положению в странах Черного континента. Не приходится говорить, что в экономике, политике, военной и культурной сферах сотрудничество по-прежнему самое плотное. Не так ли должна вести себя Россия по отношению к соседям?

Наши "заклятые друзья" проникли в экономику стран Содружества очень основательно. Вплоть до того, что западные монополии полностью контролируют сырьевые и другие прибыльные отрасли этих государств. И что мы имеем на сегодня? Если еще вчера могли утверждать, что по крайней мере с Белоруссией и Арменией у нас теснейшие союзнические отношения, то сегодня они тоже в фазе обострения.

Творцам российской внешней политики нужно наконец признать, что внешний мир не ограничивается Европой и Северной Америкой. В ООН сейчас около 200 независимых государств. Однако ключевое значение для безопасности России имеют отношения именно с нашими соседями – исторически дружественными народами СНГ. Надо резко развернуть вектор российской внешней политики именно в этом направлении.

Возможности для работы безграничные. Нас связывают многовековые экономические, политические, культурные, семейные и иные связи. Но нужно торопиться. Постепенно уходит поколение, которое жило в нашем общем доме – Советском Союзе, училось в российских вузах и военных училищах или дома, но на русском языке. Им на смену приходит (в том числе и во власть) генерация, выученная на Западе и говорящая по-английски лучше, чем по-русски. Тенденции очень тревожные, но нельзя назвать их необратимыми. Дело можно и нужно поправить. Но для этого акцент во внешней политике России нужно решительно перенести в сторону наших ближайших соседей.

Статус великой мировой державы – это прежде всего, мощные системы образования и здравоохранения, науки и промышленности, способные обеспечить достойный уровень жизни граждан и надежную обороноспособность. Все сладкие речи об "общечеловеческих" или "европейских" ценностях от лукавого. Это лишь грим, призванный скрыть хищное, уродливое лицо западного империализма. И наши лучшие союзники в многовековой борьбе с противниками России – соседние страны и народы, с которыми мы многие столетия жили, трудились и сражались вместе. Глубоко убежден, что этот исторический союз народов рано или поздно будет восстановлен.

Вячеслав Тетекин, член Комитета Государственной думы по обороне (2011–2016), доктор исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года