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ТАСС

Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $460 млн

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Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

В него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $460 млн, в него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Пентагона.

"Сегодня Минобороны США объявило о <...> [выделении] помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это решение включает в себя дополнительные боеприпасы для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина применяет для защиты своей страны, а также дополнительные Javelin, противотанковые системы и радиолокаторы воздушного наблюдения", - отмечается в документе.

В частности, Киеву будут предоставлены 55-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды, четыре радиолокатора воздушного наблюдения.

В отдельном письменном заявлении, опубликованном в связи с очередным пакетом военной помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении "дополнительных $10 млн на поддержку текущих усилий по оказанию чрезвычайной помощи для поддержания энергетической инфраструктуры Украины в рабочем состоянии". "Соединенные Штаты также продолжают призывать весь мир поддержать Украину. Мы видим невероятную солидарность со стороны наших союзников и партнеров. Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились в знак солидарности с Украиной, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность", - утверждал шеф американской дипломатии.

Ранее президент США Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев сообщил о новом пакете военной помощи США Украине на $500 млн. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
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