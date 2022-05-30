Владимир Зеленский передает Украину в доверительное пользование Польше

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева. Главными новинками станут противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы залпового огня HIMARS и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Выступая перед журналистами в Пентагоне, министр поблагодарил Данию, объявившую о готовности предоставить «пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье». Он также указал на «существенную поддержку» со стороны Чехии, которая предоставила Киеву ударные вертолеты, танки и ракетные системы. А также назвал очередные страны-доноры украинского «ленд-лиза»: это Италия, Греция, Норвегия и Польша.

По словам Остина, «эти страны предоставляют Киеву крайне необходимые артиллерийские снаряды, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику». Другие страны, продолжил шеф Пентагона, «взяли на себя новые обязательства по обучению украинских военнослужащих».

Впрочем, ситуация с западной техникой на Украине остается не до конца понятной. С одной стороны, американцы панически боятся, что их оружие может попасть в руки российской армии. Украинские военные десятками бросают при отступлении американские переносные противотанковые комплексы Javelin и британские NLAW.

Даже распиаренные гаубицы М777 были отправлены на Украину без цифровых систем управления огнем. Это сделало их просто «пушками» с оптико-механическими прицелами, не способными применять корректируемые и самонаводящиеся снаряды.

История с крылатыми ракетами Harpoon (фактически аналог украинской системы «Нептун» и российской ракеты Х-35), реактивными системами залпового огня HIMARS и зенитными ракетными комплексами Patriot может стать еще более печальной.

Турция уже выражает недовольство тем, что украинцы «неправильно» используют их Bayraktar TB2: из легендарного оружия конфликта в Карабахе он стремительно превращается в мальчика для битья.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби вынужден опровергать заявления советника главы МВД Украины Антона Геращенко о планах «уничтожить российский Черноморский флот для разблокировки портов Украины».

По словам Геращенко, «такой план у США существует». Собственно, для этого Киеву и нужны ракеты Harpoon. Основная цель «разблокировки» – вывоз по морю запасов украинского зерна. На кону 20 млн тонн.

Свое слово по этому поводу сказал и американский сенатор Митч Макконнелл в интервью The New York Times. По его мнению, новый пакет военной помощи Украине в виде оружия должен быть составлен так, чтобы помочь выиграть им не только в наземной войне, но и осуществить необходимые действия для разблокировки порта Одессы.

Помогут ли «Гарпуны» разблокировать Одессу – неизвестно. Вашингтон беспокоит, что переданные Украине комплексы будут использованы для нанесения ударов по российской территории. А американцы хотят этого избежать – или по крайней мере, не хотят иметь к этому прямого отношения.

Пока же, по данным Минобороны России, американские гаубицы М777 вместе с боевыми расчетами уничтожаются еще до выхода на позиции. А те, что все-таки добрались до переднего края, подавляются в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами.

Отмечаются случаи, когда расчеты отечественных гаубиц «Гиацинт-С» и «Мста-Б» наносили огневое поражение на Донбассе батареям ВСУ, переоснащенным на американские гаубицы.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетами большой дальности «Калибр» был нанесен удар по железнодорожной станции Малин в Житомирской области, где находилась крупная партия западных вооружений и военной техники. «Вся она принадлежала 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», – проинформировал он.

Впрочем, Украина валится, как карточный домик, и сама по себе. Свидетельством этого стал визит польского президента Анджея Дуды в Киев. Ему удалось немыслимое с времен Переяславской рады 1654 года: Дуда сумел развернуть Украину в сторону Варшавы.

В ходе встречи Владимир Зеленский утвердил особые права граждан Польши. Теперь они смогут занимать государственные должности, в том числе в структурах, работающих с гостайной, а также быть судьями. Допускается и присутствие полицейских частей Польши на территории Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова полагает, что это фактически «легализует де-факто захват Украины». Обращаясь к национальному парламенту с просьбой утвердить особые права граждан другого государства, президент Украины, «по сути, разрешает им все».

Не сепаратисты, а сам президент страны «передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», подчеркнула Захарова.

«Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам? Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать», – отметила Захарова.

Как говорится, «украинизации» не вышло. Теперь намечается «полонизация» со всеми вытекающими последствиями – отделение от Украины ее западной части и раздел ее между Польшей, Венгрией и Румынией.