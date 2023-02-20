МО ФРГ заявило, что немецкие танки поставят Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта"

Правительство Германии 25 января подтвердило, что направит Украине 14 Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля была одобрена поставка Киеву 178 Leopard 1A5

МЮНХЕН /Германия/, 17 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что немецкие танки Leopard будут поставлены Украине "самое позднее в последнюю неделю марта". Об этом он заявил журналистам в пятницу по прибытии на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Немецкие танки Leopard будут на Украине самое позднее в последнюю неделю марта", - сказал Писториус. Комментируя слова журналиста о лидирующей роли Германии, глава Минобороны подчеркнул, что "лидерство не означает слепо идти вперед, не проверяя, следуют ли за вами партнеры, с которыми вам приходится все делать вместе". "Лидерство всегда означает оглядываться назад и видеть, что вы берете всех с собой, и, прежде всего, лидерство также означает ответственность, - констатировал министр. - Германия жила в соответствии с этим принципом лидерства и будет продолжать делать это в будущем".

В пятницу в Мюнхене открывается 59-я конференция по безопасности, которая продлится до 19 февраля. Организаторы ожидают прибытия примерно 45 глав государств и правительств, около 90 министров. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц, участие также примут министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус, другие члены кабмина ФРГ. Центральной темой форума станет ситуация на Украине.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Однако, как заявил Писториус, западные страны смогут поставить Киеву только половину батальона более современных основных боевых танков Leopard 2A6. Участвовать в поставках этой модели намерены лишь Германия и Португалия.