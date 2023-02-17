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ТАСС

Дуда: страны НАТО надеются сформировать для Украины несколько танковых бригад

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Один из танков Leopard 1A5(BE), списанных бельгийской армией, на хранении бельгийской компании OIP Land Systems в Турне (Бельгия)
Один из танков Leopard 1A5(BE), списанных бельгийской армией, на хранении бельгийской компании OIP Land Systems в Турне (Бельгия).
Источник изображения: Pjotr Sauer / The Guardian

Как наполнил польский президент, западные страны уже поставляют Киеву танки в рамках союзнических действий

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО намерены передать Украине достаточно танков, в том числе Leopard 2, для формирования нескольких танковых бригад Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как напомнил Дуда, страны Запада, в том числе Великобритания, Канада, Польша, уже поставляют Украине танки в рамках союзнических действий.

"Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад", - сказал он.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности.

Во вторник министр обороны США Ллойд Остин на встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе указал, что в коалицию по поставкам танков Leopard Киеву вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. 

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