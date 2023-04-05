Украине к началу апреля поставили 19% обещанных западных танков

Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, Россия планирует произвести и модернизировать более 1 600 танков

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Украина к началу апреля получила 57 западных танков из 293, которые ей были обещаны странами Запада на данный момент, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений государств, поставляющих боевые машины.

Таким образом, пока Киеву передали 19% обещанных танков западного производства. Как отмечал в конце марта президент РФ Владимир Путин, Россия планирует произвести и модернизировать более 1 600 танков, а общее число танков в российской армии будет втрое больше, чем в украинской.

• Германия 25 января объявила, что направит Украине 14 танков Leopard 2А6 ("Леопард-2А6"), а 24 февраля пообещала выделить еще четыре машины этого типа. Германский канцлер Олаф Шольц 27 марта объявил, что украинская сторона уже получила эти танки.

• Кроме того, Берлин одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5 ("Леопард-1А5") из запасов оборонной промышленности. Старые танки будут поставляться, в частности, совместно с Данией и Нидерландами.

• Всего германская сторона планирует отправить на Украину более 100 танков к первому или второму кварталу 2024 года.

• Берлин решил выдавать другим странам разрешения на реэкспорт танков германского производства. После этого о готовности передать Украине "Леопарды" объявили несколько европейских государств - Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Финляндия. На данный момент боевые машины передали Норвегия (восемь танков) и Португалия (три).

• Польша, которая еще до получения разрешения от Германии намеревалась отправить на Украину танки, объявила о передаче 14 "Леопардов" модификации 2A4. Четыре этих боевых машины были доставлены на украинскую территорию в конце февраля, остальные - в начале марта.

• Великобритания еще 15 января сообщила о намерении передать украинским военным 14 танков Challenger 2 ("Челленджер-2"). Министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта заявил, что танки британского производства скоро приступят к выполнению боевых задач.

• США 25 января - одновременно с Германией - объявили о решении передать Украине 31 танк M1 Abrams ("Абрамс"), но не из запасов Пентагона, а от производителей. В Белом доме тогда указывали, что на поставки "потребуется много месяцев".

• В конце марта в Пентагоне уточнили, что Вашингтон предоставит Киеву "Абрамсы" серии M1A1 из наличия американской армии, которые могут быть поставлены уже к осени.

• Канада решила выделить Украине восемь танков Leopard 2, первая партия была доставлена на территорию Польши к 15 марта. Предполагается, что в Европе канадские военные обучат украинских управлению танками, после чего бронетехника направится непосредственно на Украину.

• В конце февраля Испания сообщила, что в конце марта или начале апреля поставит Киеву шесть "Леопардов" модификации 2A4. Об их прибытии на украинскую территорию пока не объявлялось.

• Также в конце февраля о планах "как можно скорее" передать Украине танки заявили власти Швеции. Речь идет о десяти боевых машинах, соответствующих модификации Leopard 2A5.

• Финляндия 23 марта одобрила очередной пакет военной помощи Украине, в который вошли три танка Leopard 2. Сроки поставки не уточнялись.

• Власти Франции выделили Украине так называемые колесные танки AMX-10RC, однако пока воздерживаются от предоставления основных боевых танков своего производства - Leclerc.

• Французский президент Эмманюэль Макрон 22 января, отвечая на вопрос о возможности передачи "Леклерков", говорил, что "ничто не исключено", но "поставки не должны вести к эскалации" или наносить ущерб обороноспособности самой Франции.