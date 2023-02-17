WP: рост поставок военной техники Украине может создать сложности в логистике

Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.

Издание отмечает, что у поддерживающих Украину стран остается все меньше времени, чтобы собрать достаточное количество новой техники и переместить ее по линиям снабжения

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Увеличение поставок военной техники Украине со стороны стран НАТО может создать сложности с ее транспортировкой и скоростью поступления в зону конфликта. Об этом в среду пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что у поддерживающих Украину стран остается все меньше времени, чтобы собрать достаточное количество новой техники и переместить ее по линиям снабжения, поскольку Киев "планирует начать весеннее контрнаступление". Растущий поток поставок, проходящий через европейские порты, а затем по автомобильным и железным дорогам Украины, затрудняет возможности оперативной транспортировки техники, увеличивая вероятность заторов.

Газета пишет, что в настоящее время для сбора оборудования, идущего на Украину, используются три транспортных узла - в Польше, Словакии и Румынии. Руководство НАТО предложило странам-донорам взять на себя инициативу по координации беспрепятственного потока вооружений.

14 февраля министр обороны США Ллойд Остин на встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс должен предоставить не только вооружения, но и интегрированную военную помощь, включая промышленные инициативы, для обеспечения ВС Украины. Кроме того, он указал, что в коалицию по поставкам танков Leopard Киеву вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. В среду министр обороны Германии заявил, что западные страны смогут поставить Киеву только половину батальона танков Leopard 2A6.