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Газета.ru

Норвежская разведка: корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием

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Источник изображения: Министерство обороны РФ

В Осло связывают это с исчерпанием российского арсенала ракет "земля-земля"

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, свидетельствуют данные Норвежской разведывательной службы (NIS). В докладе говорится, что Россия израсходовала уже три четверти своих современных ракет класса «земля-земля», что увеличивает роль ядерного оружия. Сотрудники ведомства также опасаются расширения НАТО и присоединения к альянсу Швеции, так как это может вовлечь Норвегию в конфронтацию с Россией.

Ядерная угроза

В ежегодном докладе Норвежской разведывательной службы утверждается, что «Россия израсходовала на Украине три четверти своих современных ракет класса «земля-земля». При этом отмечается, что у РФ все еще «имеются большие запасы военной техники, особенно старых типов».

«С другой стороны, ядерный потенциал России остался на том же уровне, что и до войны, а военно-воздушные и военно-морские силы практически не пострадали. В 2023 году оборонный бюджет увеличивается на 34 процента, что приводит к дальнейшему давлению на остальную российскую экономику. Сектор обороны и безопасности теперь будет составлять около трети государственного бюджета России. В условиях ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло», - свидетельствуют данные норвежской разведки.

В документе утверждается, что «основная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота». А его корабли впервые со времен холодной войны начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

«Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких сценариях операций, в которых могут участвовать страны НАТО. Кроме того, у России есть, помимо прочего, подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства, которые могут угрожать Норвегии и НАТО», - считают авторы доклада.

Норвежские разведчики также полагают, что Россия испытывает "сильное недоверие к Западу" из-за его реакции на начало военной спецоперации на Украине.

«Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации», - отмечается в докладе.

По мнению норвежских разведчиков, Россия продолжит наступление на Украине. А высокоточное оружие большой дальности составляет основу российской стратегии "сдерживания и ведения войны против НАТО». В докладе говорится, что Россия сможет вернуть запасы высокоточного оружия «к довоенному уровню в течение 5-10 лет».

«По мере того, как Россия восстанавливает свой арсенал обычного высокоточного оружия большой дальности, нестратегическое ядерное оружие будет играть более заметную роль в региональной обороне России», - утверждается в документе.

В норвежской разведке считают, что если Россия «столкнется с серьезными экономическими проблемами при восстановлении своей обычной военной мощи», то «порог ядерной эскалации будет ниже - в том числе и в близлежащих норвежских районах».

Борьба за Арктику

Эксперты норвежской разведки уверены, что «вторжение на Украину спровоцировало длительную конфронтацию между Россией и НАТО», которая распространяется «во все секторы и географические районы, где сталкиваются интересы России и союзников». Авторы доклада считают, что конфронтация также затронула Арктику и регион Балтийского моря.

«Арктика становится ареной соперничества великих держав. Война на Украине усилила потребность России в консолидации своих интересов безопасности в Арктике», - говорится в документе.

Разведчики предположили, что Россия может обозначить «красные линии» в Арктике и будет «более решительно реагировать на предполагаемые угрозы».

«В целом, близлежащие норвежские районы будут характеризоваться постоянным конфликтным потенциалом», - полагают в NIS.

Опасность расширения НАТО

В норвежской разведке считают, что события последнего года помогли Осло «более четко осознать угрозу России». Эксперты также опасаются «надвигающейся экспансии НАТО в скандинавский регион». Они считают, что расширение Североатлантического альянса «напрямую свяжет Норвегию с регионом Балтийского моря - одним из самых важных театров военных действий России».

«С членством Швеции и Финляндии в НАТО Россия будет придавать большее значение морским районам, территории и инфраструктуре Норвегии», - говорится в докладе.

Авторы документа уверены, что геополитическая ценность Норвегии связана не только с географическим положением, но и с тем фактом, что Европа «в обозримом будущем зависит от поставок норвежских энергоресурсов».

«Россия становится для Норвегии все более непредсказуемым соседом В Москве Норвегия рассматривается в большей степени как часть западного агрессивного коллектива и в меньшей степени как соседняя страна, с которой у России пересекаются интересы», - заключили в NIS.


Мария Шустрова

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Норвегия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
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СФ
Ядерный щит
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