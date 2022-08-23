США обвинили Россию в "чрезмерной активности" в Арктике

Российские притязания в Арктике? Когда рак на горе свистнет

Путин не собирается уступать Арктику Западу, пишет The Hill. На кону – торговля и ресурсы. Семь из восьми арктических держав мира входят в НАТО, и они должны дать отпор "возмутительным" территориальным претензиям России, утверждает автор.

Диана Фрэнсис (Diane Francis)

В 2008 году президент Владимир Путин наградил ученого, который годом ранее погрузился в подводном аппарате на дно Арктики, водрузил там титановый российский флаг и провозгласил, что Арктика — это Россия.

Замерзшему Северному Ледовитому океану исторически внимания уделялось мало, хотя по площади он занимает половину Америки. Однако последовавшая путинская милитаризация в сочетании со спецоперацией на Украине убедила Швецию и Финляндию вступить в НАТО. Теперь семь из восьми арктических держав мира входят в альянс, а Вашингтон укрепил системы наблюдения и обороны в Канаде и на Аляске, чтобы защитить северный периметр Америки от посягательств и ракет. У Путина же большие виды на Арктику.

Суть развернувшегося на шапке мира противостояния — господство над торговлей и ресурсами. Российский Севморпуть, ее "арктический шелковый путь", связывает Европу и Азию в обход Суэцкого и Панамского каналов.

Уже сегодня его обширные участки вдоль сибирского побережья летом полностью свободны ото льда. При этом его аналог, Северо-западный проход через канадский арктический архипелаг и вдоль побережья Аляски нецелесообразен и потому не развивается.

Север Канады безлюден, а разработку огромных залежей нефти и газа, открытых еще в 1980-х, правительство приостановило. При этом сибирское побережье России изобилует населенными пунктами, имеет плавучий ядерный реактор, развитую энергетику, навигационные, поисково-спасательные средства и ледокольный флот. Маршрут позволит сократить путешествие из Европы в Китай на 20 дней и обойти Суэцкий и Панамский каналы. Но в 2021 году по нему прошло всего 86 кораблей, и до жизнеспособности еще далеко.

Однако Россия уже милитаризировала регион, построив целых 50 оборонительных форпостов от Баренцева моря до Чукотки и Камчатки. Так, граничащий с Финляндией и Норвегией Кольский полуостров — самое "ядерное" место на планете. Там находится штаб Северного флота и сосредоточены две трети морских ядерных сил ответного удара.

Оставшаяся треть российских атомных кораблей и подлодок находится во Владивостоке, причем одна из баз находится на другом конце ее арктического побережья близ Аляски.

В 2019 году тогдашний госсекретарь Майк Помпео предостерег Россию, а в 2021 году США взяли на себя наблюдение из Канады за северным регионом в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны Северо-Американского континента (NORAD). Канадский военно-морской флот меньше норвежского, и у него нет полярных ледоколов.

Напротив, заполярная воздушно-десантная дивизия США насчитывает 12 000 военнослужащих и проводит совместные учения со скандинавскими странами и другими членами Арктического совета.

Современных истребителей на Аляске у Пентагона больше, чем в других регионах мира. Строятся шесть новых ледоколов, а запланированная северная система безопасности спутникового и радиолокационного наблюдения будет простираться от Аляски до Европы.

Но арктическим чаяниям России помешает дорогостоящая война с НАТО из-за Украины: из-за западных санкций из страны исчезнет необходимый капитал, ноу-хау и технологии.

Арктический совет был создан в 1991 году как межправительственный форум высшего эшелона. В него вошли восемь стран с выходом к Северному Ледовитому океану. Они регулярно собираются для решения проблем, с которыми сталкиваются как правительства, так и коренные народы Арктики, включая вопросы окружающей среды, добычи ресурсов, судоходства и претензий на суверенитет. В восьмерку входят Канада, Дания (Гренландия), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.

Сегодня в совете председательствует Россия, но 3 марта 2022 года остальные семеро пообещали бойкотировать заседания на ее территории в связи с событиями на Украине.

За 20 лет существования совета Москва неоднократно предъявляла возмутительные территориальные претензии и приступила к агрессивной разведке нефти, регулярно вторгаясь во владения Канады и других стран. Москва утверждает, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана. (Соответствующие заявления были снабжены доказательствами и направлены в агентство при ООН, однако споры должны урегулироваться непосредственно между государствами, а это большая редкость).

Столь же абсурдно прозвучало недавнее требование одного российского политика, чтобы Россия в ответ на американские санкции отобрала Аляску. Как бы не так. Когда рак на горе свистнет, не иначе.

Диана Фрэнсис — приглашенный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета. Главный редактор канадской газеты The National Post в Канаде, обозреватель The Kyiv Post и автор десяти книг.