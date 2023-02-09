США раздули новую "российскую угрозу" в Арктике

Newsweek: Арктика станет новым "поле боя" России и США

Вашингтон готовится к прямому столкновению с Москвой в Арктике, пишет Newsweek. По мнению американцев, украинский конфликт доказал, что Россия — "враждебная страна", которая использует регион для наступления на соседние государства. Подобная ситуация развернется и в Заполярье, уверены аналитики.

Брендан Коул

Национальная гвардия США организовала учения в условиях холодной погоды с расчетом на то, что в будущем точкой столкновения России и Соединенных Штатов может стать Арктика.

Десятидневные военные учения "Северный удар — 23" в Кэмп-Грейлинге, штат Мичиган, прошли в то время, когда спецоперация президента Владимира Путина на Украине начала влиять на действия Москвы и Запада в Арктике. Она повысила вероятность того, что напряженность в их отношениях распространится на этот регион.

Маневры проходили с 20 по 29 января. Издание Military Times сообщило, что генерал Дэн Хокансон, начальник бюро Национальной гвардии, наблюдал за боевой стрельбой из гаубицы M777. Это один из видов оружия НАТО, используемого украинскими войсками в боях с российской армией.

В центре внимания во время мероприятия находилась полевая артиллерия. В учениях участвовали отряды из Латвии, прибалтийского государства, также бдительно следящего за угрозой, исходящей от России.

Мальте Хамперт, основатель и старший научный сотрудник Арктического института (аналитический центр), сказал, что учения резервных сил США "символизируют то, что Америка действительно проявляет все больше и больше инициативы", когда речь идет об арктическом регионе.

"Это не подготовка к третьей мировой войне, — пояснил он, — это просто еще один шаг, который показывает, что США хорошо понимают: Россия — враждебная нация. Эта враждебность потенциально может распространиться и на Арктику, которая всегда рассматривалась здешними странами как исключительный регион".

Союзники Соединенных Штатов по НАТО, такие как Норвегия и потенциальные новые члены альянса, Швеция и Финляндия, вероятно, будут рассчитывать на поддержку Вашингтона, если в регионе начнется конфронтация. "Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может произойти потенциальное военное столкновение. Мы должны обеспечить наше присутствие в этом месте", — заявил Хокансон.

Российская "экспансия"

Через две недели после того, как Путин ввел войска на Украину, члены Арктического совета решили приостановить участие России в этой структуре, тем самым прервав с ней сотрудничество в Заполярье.

Но даже сфокусировавшись на вооруженном конфликте с Киевом, Москва в течение последнего года продолжала расширять свои военные базы в Арктике, совершенствуя радиолокационные объекты и взлетно-посадочные полосы в регионе, сообщил канал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Между тем американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил в отчете, опубликованном в январе, что Россия "все более часто и серьезно" использует в Арктике гибридную тактику. Это включает в себя в том числе отрицаемые Москвой обвинения в том, что она стояла за диверсией на трубопроводах "Северный поток" и с подводными кабелями в Арктике и близлежащих районах.

В новой Арктической стратегии США говорилось, что военная спецоперация России на Украине "повысила геополитическую напряженность в Арктике" и создала "новые риски непреднамеренного конфликта".

По данным CSIS, военные интересы Москвы в этом регионе в основном носят оборонительный характер. К ним относятся защита ее средств ядерного сдерживания второго удара, базирующихся на море у Кольского полуострова, ее нефтегазовых мегапроектов, таких как предприятия "Ямал СПГ" и "Восток Ойл", а также Северного морского пути, роль которого как будущей торговой магистрали возрастет благодаря глобальному потеплению.

Но в CSIS исходят из того, что у России появляются и наступательные цели. Они включает использование Арктики в качестве плацдарма для наращивания силы, как возможной площадки для гибридных акций, чтобы запугать европейские страны, присутствующие в регионе. И это не говоря о сценарии "пока маловероятном, но не немыслимом — сценарии более широкого конфликта между НАТО и Россией".

"Можно представить себе, что в случае эскалации и полномасштабной войны Москва может рискнуть и совершить ограниченное вторжение в Норвегию или Финляндию в попытке защитить свои критически важные ядерные активы на Кольском полуострове", — добавили в аналитическом центре.

Военные базы и аэродромы, Северный флота в Мурманской области являются частью значительных инвестиций России в регион, который в последние годы не был главным приоритетом безопасности для Соединенных Штатов или других государств НАТО.

"Россия продвигается вперед, а США в определенной степени догоняют", — сказал Хамперт. При этом он отметил, что, поскольку 8% мирового СПГ в настоящее время производится за Полярным кругом, Москва также рассматривает этот регион как ключевой для своей будущей экономики.

Сила действующих международных соглашений приводит Хамперта к мысли, что в Арктике вряд ли начнется открытая борьба за ее ресурсы. По его словам, более вероятным сценарием является конфликт, который "возникает за пределами Крайнего Севера и просачивается в арктический регион, который вдруг становится театром военных действий".

"Можно думать не только о большом военном конфликте с кораблями, стреляющими друг в друга, обменом ракетными ударами или наступлением наземных войск. Здесь скорее возможен „тлеющий“ конфликт, с диверсиями или блокированием морских путей".

"Если Россия не изменит свое поведение, — а этого, похоже, не произойдет — я не думаю, что есть какой-то путь назад, путь в Арктику, существовавшую до 2022 года", — добавил он.