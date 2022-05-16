Финляндия на полпути в НАТО. Вот что представляет из себя ее армия

Резервисты и современная техника. Как устроена финская армия

Итальянский сайт Inside Over решил разобраться, как устроена армия Финляндии, которая заявила о намерении вступить в Североатлантический альянс. Автор публикации рассказывает о ключевых особенностях финских вооруженных сил.

Паоло Маури (Paolo Mauri)

Перед тем как Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, интересно посмотреть на организацию и состояние её вооружённых сил, чтобы понять, насколько это будет выгодно альянсу с точки зрения обороны. Также следует помнить, что вступление Хельсинки тут же вдвое увеличит границу НАТО с Россией, особенно в Арктике, где до настоящего момента присутствовали только военные из Норвегии.

На Кольском полуострове находятся важные военно-морские базы: пункты базирования Северного флота России расположены между Полярным и Североморском (Мурманская область). Именно в Полярном базируется морской компонент российской ядерной триады: ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) в составе Северного и Тихоокеанского флота России — единственные, которыми сейчас располагает Москва, их нет в составе Балтийского и Черноморского флота и Каспийской флотилии. В глубине Кольского полуострова расположены различные важные военные базы и аэродромы, которые предназначены не только для защиты портов Мурманска и территории страны, но и стратегических целей в Арктике, которая уже давно находится в центре оборонной политики Москвы: на аэродромах вокруг Полярного круга всё чаще стали появляться истребители-перехватчики МиГ-31 в модификации К, способные нести гиперзвуковую баллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Именно из-за своей близости к чрезвычайно милитаризированному российскому региону, который стратегически важен как для наземных, так и морских операций в Арктике, Финляндия — ценный союзник Североатлантического альянса, а её Оборонительные силы, которые, как мы потом увидим, отличаются особой доктриной и имеют в своём составе технику должного уровня, могут с лёгкостью интегрироваться в оборонную структуру НАТО благодаря многолетнему сотрудничеству Хельсинки и Брюсселя.

На действительной военной службе в Силах обороны Финляндии состоят около 21,5 тысячи мужчин и женщин. Страна также может рассчитывать на резервистов, прошедших военную службу, численностью около 900 тысяч человек. Армия, состоящая в мирное время из восьми бригад, имеет в своём распоряжении 239 основных боевых танков, в том числе 100 "Леопардов 2А6" и 139 "Леопардов 2А4", 212 БМП, 1.101 БТР, как на колёсах, так и на гусеницах, 48 самоходных гаубиц калибра 155 мм и 72 калибра 122 мм, 56 пусковых установок, 740 единиц буксируемой артиллерии и более 1,6 тысячи миномётов, а также 27 вертолётов (20 из которых — Nh90). В составе ВВС Финляндии 62 истребителя и штурмовика F/A-18 "Хорнет", организованных в три группы. Скоро эти самолёты заменят таким же количеством истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. По оценкам, на вооружении финской армии находятся около 215 беспилотников различного типа (девять из них MQ-9 "Reaper"), но Хельсинки собирается расширить флот, чтобы лучше ориентироваться в ситуации. Как показали конфликты в Нагорном Карабахе и на Украине, даже гражданские БПЛА играют решающую роль в наземных операциях, поскольку, будучи "небесным оком", помогают точнее наносить артиллерийские удары. Финские военно-морские силы рассчитаны исключительно на прибрежные операции. Они обучены и вооружены для защиты территориальных вод в Балтийском море и быстрого нанесения ударов по вражеским кораблям. ВМС Финляндии включают в себя три группы, в составе которых числятся тральщики (17 единиц разного типа) и восемь быстроходных ракетных катеров (четыре класса "Хамина" и четыре класса "Раума").

Как уже говорилось, Финляндия является одной из немногих европейских стран, где до сих пор существует воинская повинность. Срок службы от 180 до 362 дней, с 1994 года женщины тоже могут служить, но только добровольно. Все мужчины старше 18 лет подлежат призыву на военную службу сроком на шесть, девять или 12 месяцев. Каждый год военную подготовку проходят около 27 тысяч мужчин. Призывники сначала проходят базовую подготовку, после чего их распределяют по различным подразделениям для специальной подготовки. Солдаты, прошедшие подготовку по направлениям, которые не требуют особых навыков, служат шесть месяцев, а для технически сложных задач требуется подготовка сроком девять или, в некоторых случаях, 12 месяцев. Подготовка будущих офицеров длится 12 месяцев. После ее прохождения военнослужащие попадают в резерв с сохранением звания и специальности, которая была у них во время службы.

Такой выбор продиктован доктриной, ориентированной на защиту территории государства. Также проводится общая подготовка гражданского персонала, желающего работать в вооружённых силах. Финляндия использует армию для защиты своего населения. Вместо того чтобы блокировать войска противника у границ, финны используют свои леса и озёра, чтобы измотать агрессора: подобная стратегия применялась против СССР в 1939 году.

Распад СССР в 1991 году не стёр из памяти финнов российскую военную угрозу, а лишь изменил её восприятие. Финляндия не отказалась от концепции полной защиты территории, но военное планирование сместилось в сторону предотвращения и нейтрализации стратегических ударов по ключевым регионам страны. С окончанием холодной войны завершился и исторический нейтралитет Финляндии. Страна установила более тесные связи с НАТО из-за перевооружения и самоуверенности России. Это также привело к участию страны в войне в Афганистане и в боевой группе Северных стран, а также к подписанию двусторонних и трехсторонних соглашений о стратегическом партнёрстве со Швецией, Норвегией и США.