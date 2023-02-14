В Польше сообщили об участии инструкторов из Канады и Норвегии в обучении танкистов ВСУ

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак добавил, что страна не ждет полного формирования "танковой коалиции" с участием других западных стран, начав обучение уже сейчас

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Обучение украинских военнослужащих работе с танками Leopard 2 в Польше проводится с участием инструкторов из Канады и Норвегии. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, посетивший 10-ю бронетанковую бригаду, где проходит обучение.

По словам Блащака, польская сторона не ждет полного формирования "танковой коалиции" с участием других западных стран, начав обучение уже сейчас.

"Канада уже прислала, передала в Польшу танки, на которых обучаются украинские солдаты, вместе с канадскими инструкторами. Мы ожидаем норвежские танки. Есть также норвежские инструкторы", - сказал он, подчеркнув также, что в рамках формирования "танковой коалиции" "далеко зашли переговоры с испанской стороной".

Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать "танковую коалицию" стран, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. 25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.