В Польше заявили, что танки Leopard в марте попадут на Украину

Как напомнили в Варшаве, украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Танки Leopard в марте окажутся на Украине. Об этом заявил во вторник журналистам польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО.

"В марте эти танки попадут на Украину", - сказал он, напомнив, что украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше. "Уже в середине марта помощь будет предоставлена", - добавил Блащак.

По словам Блащака, новые страны присоединяются к танковой коалиции. Как пояснил польский министр, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша - Leopard 2А4.

"К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия. Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки. Сегодня финский министр заявил, что близок к такому решению", - рассказал Блащак.

Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать "танковую коалицию" стран, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. 25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.