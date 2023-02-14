Трасса выведения к новой орбитальной станции пройдет над Сибирью и Крайним Севером

Заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Кожевников назвал выполнимой задачу спасения космонавтов в случае нештатных ситуаций

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Трасса выведения во время запусков кораблей к перспективной Российской орбитальной станции (РОС) пройдет над Сибирью, Крайним Севером, включая Северный Ледовитый океан. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

По его словам, было выбрано высокое наклонение орбиты от 96,8 до 97 градусов, чтобы получить новые эксплуатационные возможности по сравнению с МКС и станциями советского периода.

"Трасса выведения будет проходить через районы Восточной Сибири и Крайнего Севера, в т. ч. и над акваторией Северного Ледовитого океана", - заявил Кожевников.

Задачу спасения космонавтов в случае нештатных ситуаций во время выведения главный конструктор считает выполнимой. Однако применение поисково-спасательной техники будет ограничено из-за сурового климата и неразвитой транспортной инфраструктуры. Поэтому если экипаж нельзя будет своевременно эвакуировать, в район посадки будут направлять самолеты с парашютно-десантными группами со средствами спасения и жизнеобеспечения.

"Аэродромная сеть вдоль трассы выведения позволяет проводить поисково-спасательные работы на всем протяжении сухопутного участка, а также на значительной части морского участка за счет аэродромов на островах Северной Земли и Земли Франца-Иосифа", - отметил он.

Как уточнил Кожевников, большая часть морского участка трассы выведения будет проходить через западную часть российской Арктики, где круглогодично действуют штаб морских операций (на базе ФГУП "Атомфлот") и морские спасательные центры. "Участок выведения в Гренландском море будет прикрываться спасательным судном, а также авиацией с аэродрома в Североморске", - добавил главный конструктор.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером РФ, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.