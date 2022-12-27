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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" предложил правительству РФ продлить эксплуатацию МКС минимум до 2028 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскомос" направил в правительство РФ документы для продолжения работы российского сегмента Международной космической станции (МКС) минимум до 2028 года, заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Документы для одобрения продолжения работы МКС отправлены в правительство. Далее идут их рассмотрение и согласование", - сказал Крикалев.

По его словам, "Роскосмос" предлагает продлить работу российского сегмента МКС пока до 2028 года.

"Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности", - отметил он.

21 декабря гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация подала официальную заявку на продолжение работ на МКС до 2028 года.

24 октября текущего года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что правительство считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

По его словам, специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" не выявили технических проблем, препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года.

4 октября Крикалев сообщил, что госкорпорация надеется получить в следующем году разрешение от правительства РФ продолжить участие в проекте МКС после 2024 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял ранее Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
МКС
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