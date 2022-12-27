В "Роскосмосе" пока не определились с обликом перспективной Российской орбитальной станции

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Специалисты продолжают определять параметры и перечень задач перспективной Российской орбитальной станции (РОС), представленный макет является лишь одним из ее концептов, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Об изменениях говорить сейчас некорректно, мы только создаем станцию, осмысливаем то, какой она должна быть, определяем концептуально ее параметры и перечень задач", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о возможном изменении облика РОС в ходе второго этапа эскизного проектирования.

По его словам, представленный в августе макет РОС является лишь одним из вариантов развития станции.

"К макету, который вы видели, нужно относиться как к концепту, он во многом идеологически схож с идеей станции "Мир", где модули также пристыковывались и могли теоретически меняться", - сказал исполнительный директор госкорпорации.

Крикалев также отметил, что результаты первого этапа эскизного проектирования станции не являются окончательным решением по формированию РОС.

"На первом этапе выбиралась траектория полета, как мы будем летать, как при этом будет обеспечиваться спасение экипажей, сколько примерно это будет стоить", - сказал он.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС.

В августе "Роскосмос" представил на форуме "Армия-2022" макет перспективной Российской орбитальной станции.

По данным госкорпорации, развертывание РОС предполагается в два этапа: на первом - в составе четырех модулей, на втором - еще трех.

26 июля генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев заявил о завершении первого этапа эскизного проектирования РОС. По его словам, первые модули новой станции планируется запустить в 2028 году.

21 декабря глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что проект создания РОС еще не получил финансирования, материалы о необходимости ее строительства будут представлены президенту и правительству РФ в следующем году.

14 ноября Крикалев сообщил, что проект по созданию РОС еще не одобрен правительством.

23 октября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость создания РОС будет определена по итогам сдачи эскизного проекта во второй половине 2023 года.