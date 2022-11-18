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ТАСС

Глава Роскосмоса заявил, что говорить о выходе России из проекта МКС преждевременно

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Юрий Борисов пояснил, что решение об участии РФ в нем принимается на уровне правительства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пока рано говорить о том, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он напомнил, что решение об участии РФ в проекте МКС или выходе из него принимается на уровне правительства. "Сейчас у нас есть решение правительства РФ <…> о продлении полета PC (российского сегмента - прим. ТАСС) МКС до 2024 года. Другого официального документа, регламентирующего продолжение участия или выход из программы МКС после 2024 года, пока нет. Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, срок участия в проекте будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов.

"Наша главная задача - обеспечить непрерывность пилотируемых космических полетов", - подчеркнул Борисов.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце октября заявил журналистам, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года - до момента развертывания Российской орбитальной станции (РОС) в минимальной конфигурации.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск. 

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Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
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