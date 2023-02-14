Войти
Военное обозрение

Первая партия американских БМП Bradley для ВСУ прибыла на грузовом судне в Германию

618
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Американские боевые машины пехоты Bradley, предназначенные Украине, прибыли в Европу. Грузовое судно Arc Integrity с бронетехникой на борту пришвартовалось в порту немецкого города Бремерхафен.

Партия американской бронетехники для ВСУ разгружается в порту немецкого города Бремерхафен на побережье Северного моря. Всего на борту грузового судна, прибывшего из США, находится 60 БМП Bradley. После разгрузки бронемашины железнодорожным транспортом будут отправлены в Польшу, а уже оттуда на Украину. В Киеве с нетерпением ждут американскую бронетехнику, подразделения под нее уже сформированы. Всего ВСУ должны получить 109 боевых машин пехоты. Обучение украинских экипажей "новых" БМП Bradley проходит в Германии, началось оно в конце января. Как заявили в Пентагоне, для подготовки ВСУ были разработаны специальные ускоренные курсы длительностью несколько недель, а не месяцев, как положено.

Кроме БМП Bradley, этим же судном для Украины доставлено неназванное количество мобильных комплексов противовоздушной обороны AN/TWQ-1 Avenger и бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88A2 Hercules. Также при разгрузке были замечены автомобили HMMWV. Вся эта техника входит в пакет военной помощи США стоимостью 2,85 млрд. долларов, выделенный Вашингтоном в начале этого года.

С большой долей вероятности, на этом же судне прибыли боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS, ракеты к РСЗО HIMARS, 95 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм, 12 тысяч мин калибра 120 миллиметров, 2 тысячи противотанковых ракет, а также более трех миллионов патронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
AN/TWQ-1 ЗРК
Bradley
C-130
HIMARS
HMMWV
NASAMS
Похожие новости
30.01.2023
США пришли к выводу о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
24.01.2023
Страны Запада намерены увеличить военную помощь Украине
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
02.10.2017
Учение «Запад-2017» закончено – ждем новых сенсаций
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:47
  • 44711
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих