Американская система ПВО Avenger поступила в ВСУ

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что военные, которые входят в экипаж Avenger, прошли обучение в Германии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на боевое дежурство в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Защита воздушного пространства Северной операционной зоны усилена вооружением, предоставленным странами - членами НАТО. Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве", - написал он в Telegram-канале.

Наев также записал видео на фоне системы ПВО. Он уточнил, что военные ВСУ, которые входят в экипаж Avenger, прошли обучение в Германии. Командующий назвал систему "хорошей и эффективной".

20 января США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму до $2,5 млрд. Пентагон сообщал, что в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву восемь систем ПВО Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм. Кроме того, в пакет вошли 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.