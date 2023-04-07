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ТАСС

Американская система ПВО Avenger поступила в ВСУ

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Американские самоходные зенитно-ракетные комплексы M1097 Avenger
Американские самоходные зенитно-ракетные комплексы M1097 Avenger.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Army photo by Sgt. Cesar Rivas, 164th Air Defense Artillery Brigade

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что военные, которые входят в экипаж Avenger, прошли обучение в Германии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на боевое дежурство в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Защита воздушного пространства Северной операционной зоны усилена вооружением, предоставленным странами - членами НАТО. Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве", - написал он в Telegram-канале.

Наев также записал видео на фоне системы ПВО. Он уточнил, что военные ВСУ, которые входят в экипаж Avenger, прошли обучение в Германии. Командующий назвал систему "хорошей и эффективной".

20 января США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму до $2,5 млрд. Пентагон сообщал, что в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву восемь систем ПВО Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм. Кроме того, в пакет вошли 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
AN/TWQ-1 ЗРК
BGM-71 ТOW
Bradley
HIMARS
NASAMS
Stryker
Проекты
NATO
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